148
1 хв

Найзатишніший тренд осені 2025 року: лате-манікюр — плюс фото варіантів

Спершу нас захопив макіяж у стилі “лате”, а тепер настав час для нігтів. Манікюр у теплих кавових відтінках став новим етапом розвитку “шоколадного" тренду — від кінчиків пальців до самих верхівок волосся.

Тетяна Мележик
Лате-манікюр: новий осінній тренд

Лате-манікюр: новий осінній тренд / © Фото з відкритих джерел

Якщо стисло, макіяж у стилі “лате” — це теплі кавові відтінки, від карамелі до какао, які наносять на повіки, скули та губи. Він створює привабливий образ, однаково доречний і в спекотне літо, і в м’яку, оксамитову осінь.

Тепер черга за нігтями. Після літа, насиченого світлими та яскравими кольорами, настав час додати в палітру манікюру ніжні кавові відтінки й дати темним тонам заграти по-новому.

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Тепла гама “лате” надає рукам витонченості, підкреслює жіночність і прекрасно поєднується з осіннім гардеробом.

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Лате-манікюр / © Фото з відкритих джерел

Цей манікюр — не просто модний акцент, а справжнє відчуття затишку та стилю, втілене в кольорі.

148
