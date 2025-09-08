- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Найзатишніший тренд осені 2025 року: лате-манікюр — плюс фото варіантів
Спершу нас захопив макіяж у стилі “лате”, а тепер настав час для нігтів. Манікюр у теплих кавових відтінках став новим етапом розвитку “шоколадного" тренду — від кінчиків пальців до самих верхівок волосся.
Якщо стисло, макіяж у стилі “лате” — це теплі кавові відтінки, від карамелі до какао, які наносять на повіки, скули та губи. Він створює привабливий образ, однаково доречний і в спекотне літо, і в м’яку, оксамитову осінь.
Тепер черга за нігтями. Після літа, насиченого світлими та яскравими кольорами, настав час додати в палітру манікюру ніжні кавові відтінки й дати темним тонам заграти по-новому.
Тепла гама “лате” надає рукам витонченості, підкреслює жіночність і прекрасно поєднується з осіннім гардеробом.
Цей манікюр — не просто модний акцент, а справжнє відчуття затишку та стилю, втілене в кольорі.