Найздоровіші перекуси: 10 найкращих варіантів втамувати голод і залишатися в формі

Швидкий перекус / © Freepik

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Дослідження показують, що часті перекуси солодощами та випічкою підвищують ризик ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету та деяких видів раку. Водночас правильно підібрані снеки допомагають втамувати голод, підтримати рівень енергії та забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Про це пише видання Daily Mail.

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За даними опитування YouGov, близько 80% британців регулярно перекушують між основними прийомами їжі, а майже третина фактично замінює ними повноцінний сніданок, обід або вечерю. При цьому половина любителів перекусів обирає солодкі продукти — шоколад, тістечка, печиво та цукерки. Такі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, але невдовзі він різко падає, що лише посилює відчуття голоду.

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Нутриціолог Роб Гобсон зазначає, що сама культура перекусів навряд чи зникне, тому головне — правильно обирати продукти. За його словами, «немає нічого поганого, якщо робити це правильно», адже перекуси можуть стати додатковим джерелом поживних речовин.

Протеїновий батончик Barebells Cookies and Cream

Дієтолог Ро Гантрісс рекомендує цей батончик як один із найкращих магазинних перекусів. Він містить близько 20 грамів білка, мінімальну кількість цукру та менш як 200 калорій. Водночас експерт радить не вживати такі батончики щодня, оскільки вони містять штучні підсолоджувачі, які можуть викликати розлади травлення у чутливих людей.

Яблуко з арахісовим маслом

Одним із найкращих домашніх перекусів експерти називають скибочки яблука зі столовою ложкою натурального арахісового масла. За словами головної нутриціологині компанії ZOE Федеріки Аматі, яблука містять пектин, який працює як пребіотик і підтримує здорову мікрофлору кишківника. Водночас горіхова паста додає білок і допомагає довше зберігати відчуття ситості. Фахівчиня радить обирати пасту без доданого цукру.

Міні-середземноморська тарілка

Ще одним корисним варіантом є набір із томатів чері, огірків, солодкого перцю, хумусу, оливок та сиру фета. Такий перекус забезпечує організм клітковиною, білком, корисними жирами та антиоксидантами. Водночас експерти радять не збільшувати порції, оскільки фета, оливки та магазинний хумус можуть містити чимало солі.

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Вівсяні хлібці із зернистим сиром та ананасом

Роб Гобсон називає цей варіант одним із найбільш збалансованих. Цільнозернові хлібці забезпечують клітковину, зернистий сир — значну кількість білка й кальцію, а свіжий ананас додає природну солодкість і вітамін С. Експерт рекомендує використовувати саме свіжий фрукт, а не консервований у сиропі.

Варені яйця та овочеві палички

Нутриціолог Марк Ґілберт радить звернути увагу на простий перекус із двох варених яєць, моркви та селери. Яйця містять багато білка та холіну, який важливий для роботи мозку й печінки, а овочі забезпечують організм вітамінами. Єдиним недоліком такого набору він називає відносно невисокий вміст клітковини.

Едамаме із зернами граната

Соєві боби едамаме разом із гранатом забезпечують приблизно чверть добової потреби в клітковині та містять багато білка. Крім того, едамаме є джерелом магнію, який підтримує енергетичний обмін і допомагає регулювати артеріальний тиск. Фахівці рекомендують використовувати натуральний гранат без доданого цукру.

Грецький йогурт із насінням чіа

За словами Марка Ґілберта, грецький йогурт може стати гарною альтернативою солодощам, адже він не провокує різких стрибків рівня цукру в крові. Насіння чіа додає клітковину, а какао покращує смак без значного збільшення калорійності. Перед вживанням насіння рекомендують замочити приблизно на 15 хвилин.

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Сир Babybel

Попри невеликий розмір, сирки Babybel містять чимало білка. Експерти радять з’їдати два-три сирки, щоб отримати близько 10 грамів білка та ефективно втамувати голод. Крім того, молочні продукти забезпечують організм кальцієм і можуть позитивно впливати на здоров’я серцево-судинної системи.

Авокадо на житніх хлібцях

Доктор Федеріка Аматі рекомендує поєднувати житні хлібці з половиною авокадо. Такий перекус містить значну кількість клітковини, ненасичених жирів і калію, який допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск. Повільні вуглеводи із цільнозернових хлібців також забезпечують тривале відчуття ситості.

Протеїновий батончик Misfits Caramel Fudge

Найвищу оцінку серед магазинних перекусів — 9,5 бала з 10 — експерти віддали веганському батончику Misfits Caramel Fudge. Він містить 15 грамів білка, багато клітковини, мінімум цукру та виготовлений на основі горохового й соєвого білка. Дієтологи зазначають, що саме такі батончики є кращою альтернативою солодощам завдяки більшій поживній цінності та здатності надовго втамовувати голод.

Нагадаємо, тривалий час вершкове масло перебувало в «чорному списку» дієтологів через високий вміст насичених жирів і холестерину. Експерти розповіли, як вершкове масло насправді впливає на організм і скільки його можна споживати без шкоди для здоров’я.

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