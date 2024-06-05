Назад у 90-ті: чотири чоловічі стрижки, які знову стали трендовими влітку 2024 року

"Штори", "горщик", матові кінчики та висвітлені пасма знову повернулися у тренди. Якщо хочете зробити модну зачіску цього літа, зверніть увагу на естетику 90-х років минулого століття.

Зачіска "горщик" була не просто частиною чоловічого стилю, а справжньою візитівкою того часу. Навколо голови ніби створювався ореол з волосся завдяки рівномірній його довжині. Така стрижка ідеально підходить тим, хто хоче повідомити всьому світу про готовність експериментувати і відкритість до нових можливостей.

Якщо стрижка "горщик" привносила трішки химерності і дитячості стилю, то "штори" була саме тою зачіскою, яка стійко асоціювалася з підлітковими романтичними фільмами. Згадати лише Леонардо ді Капріо у фільмі "Титанік".

Головна особливість стрижки "штори" полягає у наявності рівного центрального проділу та довгих багатошарових пасм з боків. Така хлопчача чарівність манила до себе протилежну стать. Стрижка і 2024 року сприймається як втілення ідеї юнацького максималізму, безтурботності та романтики.

Особливе значення в 90-ті роки минулого століття мало мелірування, яке було важливою частиною чоловічого стилю. Воно дозволяло додати образу гостроти, але не перейти певні межі. Світліші пасма привертали увагу до зовнішності чоловіка, надавали класичним стрижкам нового вигляду.

Якщо ви хочете виділитися з натовпу та притягнути увагу жінок, то влітку 2024 року мелірування світлими пасмами знову входить в тренди.

Матові кінчики — це ще один метод фарбування волосся, яке було досить популярним в ті роки. Особливо часто його можна було зустріти у чоловіків, які співали в модних тоді бойзбендах. Таке фарбування надавало зачісці злегка бунтівного вигляду, кидаючи виклик загальноприйнятим нормам тодішньої чоловічої моди.

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