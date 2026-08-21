Назад у майбутнє: 9 «застарілих» трендів у вітальні, які знову стають модними

Дизайн інтер’єру

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У дизайні інтер’єру майже нічого не зникає назавжди. Те, що ще вчора здавалося безнадійно старомодним і нагадувало квартиру бабусі, на думку дизайнерів, через кілька десятиліть несподівано повертається — але вже в новому прочитанні.

Саме це зараз відбувається з інтер’єрами віталень. Після тривалого панування мінімалізму, гладких поверхонь, нейтральних кольорів і максимально простих меблів дизайнери знову звертаються до фактур, орнаментів, дерева, оксамиту та декоративних деталей.

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Проте є важливий нюанс, тренди минулого не повертаються у своєму первісному вигляді. Сучасні дизайнери використовують їх дозовано, поєднують із лаконічними меблями та перетворюють на виразні акценти.

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Ось дев’ять тенденцій, які ще недавно називали застарілими, а тепер вони знову претендують на місце у стильній вітальні.

1. Дерев’яні панелі: більше не привіт із 1970-х

Темні кімнати, стіни яких від підлоги до стелі були обшиті деревом, довгий час вважали одним із найяскравіших символів застарілого інтер’єру. Під час ремонту такі панелі часто демонтували першими, намагаючись зробити простір світлішим і сучаснішим.

Тепер дерево повертається. Але замість дешевої імітації дизайнери роблять ставку на якісні матеріали, красиву текстуру та продуману столярну роботу. Дерев’яна стіна може стати архітектурним акцентом вітальні, особливо якщо поруч розмістити меблі сучасної форми.

Цікаво працює й контраст епох: наприклад, антикварне крісло на тлі дерев’яних панелей можна доповнити мінімалістичним столиком або сучасним світильником.

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Дерев’яні панелі

2. «Зона для розмов»: вітальня знову стає місцем спілкування

Звичка розставляти диван і крісла вздовж стін довгий час здавалася найбільш практичним рішенням, особливо для невеликих віталень. У результаті посередині кімнати залишалося багато вільного місця, але сам інтер’єр нерідко виглядав розрізненим і не надто затишним.

Тепер дизайнери повертаються до іншого принципу — створення окремої розмовної зони. Диван відсувають від стіни, навпроти або під кутом ставлять одне-два крісла, а композицію об’єднують журнальним столиком і килимом. Меблі ніби утворюють невеликий острів усередині кімнати.

Особливо цікаво, що такий прийом працює не лише у просторих будинках. Навіть у невеликій вітальні кілька десятків сантиметрів між диваном і стіною можуть візуально зробити розташування меблів легшим та продуманішим.

Головна ідея — не телевізор, а люди стають центром вітальні. Сидіння розташовують так, щоб співрозмовникам було природно бачити одне одного, не повертаючись постійно вбік.

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Щоб композиція не здавалася випадковою, її можна об’єднати великим килимом: передні ніжки дивана та крісел мають заходити на нього. Невеликий журнальний столик у центрі завершить цю своєрідну «кімнату всередині кімнати».

Це простий спосіб зробити вітальню затишнішою без ремонту чи купівлі великої кількості нових меблів — іноді достатньо просто переставити ті, що вже є.

Розмовна зона

3. Квітковий ситець: «бабусині» троянди отримують другий шанс

Квіткові тканини пережили справжній бум у 1980-х. Візерунки з трояндами та іншими квітами могли одночасно з’являтися на шторах, диванах, кріслах, подушках і навіть стінах. У певний момент квітів стало настільки багато, що дизайнери практично повністю від них відмовилися.

Тепер флористичні мотиви повертаються, але головне правило звучить так, не все одразу. Великі квіткові штори можуть чудово виглядати у кімнаті зі спокійними однотонними стінами. А крісло з рослинним принтом здатне стати головним декоративним акцентом нейтральної вітальні.

Саме дозованість перетворює старомодний принт на сучасний дизайнерський прийом.

Квітковий ситець. Фото: pexels.com

4. Дивани та крісла зі «спідницею»

Колись нижню частину диванів і крісел часто приховували тканиною, яка спадала майже до підлоги. Потім на зміну таким меблям прийшли відкриті ніжки та чіткі геометричні конструкції.

Тепер текстильна «спідниця» знову повертається. Щоправда, сучасний варіант значно стриманіший. Замість пишних оборок і рюшів дизайнери обирають рівні складки та структуровану тканину. Такий диван може особливо вдало виглядати в еклектичному просторі, де поєднуються класичні та сучасні предмети.

Щоб інтер’єр не здавався надто романтичним, краще обирати однотонну тканину насиченого або природного відтінку.

Диван зі спідницею

5. Бахрома, канти й декоративна обробка

Багаторічна любов до мінімалізму практично вигнала декоративні деталі з наших осель. Подушки стали гладкими, абажури — простими, штори — максимально лаконічними.

Але маятник дизайну хитнувся в інший бік. Бахрома, контрастні канти, декоративна тасьма та інші текстильні деталі знову з’являються на подушках, пуфах, шторах, диванах і світильниках.

Причина зрозуміла: люди втомилися від інтер’єрів, які виглядають бездоганно, але іноді здаються безликими. Водночас тут особливо легко переборщити. Однієї подушки з бахромою, незвичайного абажура або контрастної облямівки на шторах цілком достатньо. Декор має привертати увагу, а не перетворювати кімнату на театральну сцену.

Бахрома

6. Класичні картини замість нескінченної абстракції

Останніми роками в сучасних інтер’єрах домінувало абстрактне мистецтво. Великі полотна з геометричними формами та кольоровими плямами стали майже універсальним способом прикрасити порожню стіну.

Тепер дизайнери дедалі частіше звертаються до традиційного живопису. Пейзажі, натюрморти, портрети та картини в масивних рамах несподівано чудово почуваються навіть у сучасних квартирах.

І найцікавіший прийом — не намагатися оточити старовинну картину такими ж старовинними речами. Навпаки, класичний пейзаж може висіти над сучасним диваном, а позолочена рама — контрастувати з мінімалістичною тумбою.

Щоб композиція виглядала цілісною, можна взяти один із відтінків картини й повторити його в подушках, килимі, шторах або інших деталях інтер’єру.

Класичні картини

7. Оксамит знову в моді

У оксамиту складна дизайнерська репутація. Він то стає символом розкоші, то раптом починає асоціюватися з важкими й старомодними інтер’єрами.

Зараз матеріал переживає чергове відродження. Причому сучасний оксамит значно практичніший за своїх попередників. Нові меблеві тканини можуть бути стійкішими до щоденного використання, тому матеріал уже не обов’язково залишати лише для парадної вітальні, куди ніхто не заходить. Найефектніше виглядають насичені кольори: глибокий зелений, винний, синій, шоколадний та інші складні відтінки.

Якщо оксамитовий диван здається занадто сміливим рішенням, почати можна з крісла, пуфа або кількох декоративних подушок.

Оксамитовий диван. Фото: pexels.com

8. Фактурні стіни замість ідеально гладких

Роками ідеалом ремонту була абсолютно рівна стіна. Будь-яка нерівність сприймалася майже як будівельний дефект. Тепер дизайнери навмисно повертають поверхням фактуру. Декоративна штукатурка та інші рельєфні покриття роблять навіть нейтральну стіну цікавішою, адже її вигляд змінюється залежно від освітлення.

Але сучасний підхід знову передбачає стриманість.Необов’язково робити фактурними всі стіни. Однієї акцентної поверхні цілком достатньо. Світлий колір допоможе зберегти відчуття простору, а картина або дзеркало в лаконічній рамі створять потрібний контраст.

Фактурні стіни Фото: pexels.com

9. Шахова підлога виходить за межі кухні

Чорно-біла шахова плитка миттєво викликає асоціації з американськими кухнями та кафе 1950-х. Але знайомий геометричний візерунок поступово переходить і до житлових кімнат. Секрет його нового прочитання — не обов’язково вкривати квадратами всю підлогу.

Шаховий малюнок можна використовувати локально, фактично як графічний «килим». Для експерименту підійдуть навіть знімні плитки: так можна перевірити, наскільки активний орнамент пасує конкретній кімнаті, не починаючи капітального ремонту. До того ж шахівниця не зобов’язана бути чорно-білою. Спокійні природні відтінки здатні зробити знайомий візерунок набагато м’якшим.

Шахова підлога

Чому старі тренди повертаються саме зараз

Повернення цих тенденцій говорить про значно ширшу зміну у ставленні до інтер’єру. Після років стриманого мінімалізму людям знову хочеться будинків із характером — просторів, де є фактура, колір, історія та речі, які хочеться розглядати. Звідси й інтерес до дерева, традиційного мистецтва, орнаментів, оксамиту та декоративного текстилю.

Але є принципова різниця між поверненням тренду та копіюванням інтер’єру минулого. Сучасна вітальня не повинна виглядати так, ніби господарі просто не робили ремонт останні 40 років. Секрет — у контрасті та дозуванні. Квіткові штори — але на тлі спокійних стін. Оксамитовий диван — але простої сучасної форми. Стара картина — поруч із новими меблями. Дерев’яні панелі — але з продуманою архітектурою та сучасним освітленням.

Саме такі несподівані поєднання дозволяють знайомим речам виглядати свіжо.

І, можливо, головний висновок нового дизайнерського циклу дуже простий, не поспішайте викидати те, що сьогодні оголосили немодним. Цілком імовірно, що за кілька років дизайнери знову назвуть це трендом.

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