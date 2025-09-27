Назавжди позбутися портулаку на городі після збирання урожаю: перевірені методи, які реально працюють

Як вивести портулак з городу / © Pixabay

Якщо вчасно не боротися, портулак здатний захопити всю ділянку. Найбільша небезпека — його здатність відновлюватися навіть із маленьких фрагментів стебел, проростаючи через рік чи два після першого появи.

Коли найкраще починати боротьбу

Оптимальний час — після збирання урожаю. Город звільняється від культур, і це ідеальний момент для ретельного очищення та підготовки ґрунту до наступного сезону без шкоди для інших рослин.

Найефективніші методи боротьби з портулаком

Ретельне викорінення вручну — виривайте портулак разом із коренем, не залишаючи жодних частин на ділянці. Не компостуйте бур’ян — він може прорости навіть там. Найкраще його висушити або спалити. Глибока перекопка восени — перекопайте землю на 25–30 см, виймаючи всі коріння й стебла на поверхню. Це зруйнує життєвий цикл портулаку. Мульчування — щільно накрийте ділянку соломою, тирсою, картоном або чорною агротканиною. Мульча позбавляє портулак світла і перешкоджає проростанню нових рослин. Висівання сидераті — після збирання врожаю засійте гірчицю, фацелію, жито або овес. Ці культури пригнічують бур’яни, збагачують ґрунт і покращують його структуру. Точкова обробка гарячою водою або сіллю — після викорінення портулак можна обдати киплячою водою або обробити сіллю безпосередньо в розетку рослини.

Будьте обережні: сіль може зменшити родючість ґрунту.

Чого категорично не можна робити

Не залишайте навіть зрізані рослини на городі — вони швидко укорінюються.

Не розпушуйте портулак мотикою, не подрібнюйте його — це стимулює розмноження.

Не зволікайте з очищенням: одна рослина може дати до 3 тисяч насінин, здатних проростати до 40 років.

Використання хімії

Гербіциди на зразок “Раундап” або “Ураган Форте” знищують портулак, але застосовувати їх слід обережно: тільки на порожній ділянці, після збирання урожаю, у суху та безвітряну погоду, суворо дотримуючись інструкцій і правил безпеки.