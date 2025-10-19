Осінь — пора, коли миші та щури активно шукають теплі місця, аби перезимувати. Найчастіше вони вибирають саме погреби та підвали, де є запаси овочів і темні затишні куточки. Звичайні пастки та отрута не завжди ефективні, бо гризуни швидко пристосовуються. Та існують натуральні засоби, запах яких вони не переносять. Варто лише розкласти їх у погребі — і шкідники забудуть дорогу до вашого погребу назавжди.

М’ята. Ефірні олії м’яти перцевої діють на мишей і щурів, як справжній відлякувач. Просто змочіть ватні кульки або клаптики тканини цим засобом та розкладіть у кутах, біля дверей і вентиляційних отворів. Запах тримається до двох тижнів, після чого процедуру можна повторити. Якщо немає ефірної олії, підійдуть свіжі чи сушені листки м’яти, головне, щоб аромат був насиченим.

Лавровий лист. Це не лише приправа, а й природний ворог мишей. Його запах викликає у гризунів страх і дезорієнтацію. Розкладіть кілька листочків у місцях, де найчастіше з’являються шкідники. Можна також зробити мішечки з лавровим листом і підвісити їх уздовж стін або на полицях із запасами. Раз на місяць міняйте старе листя на свіже, щоб ефект не слабшав.

Цибуля та часник — природний бар’єр від мишей. Різкий запах цибулі або часнику — ще один перевірений засіб, миші просто не можуть його витримати. Розріжте кілька зубчиків або цибулин і розкладіть по периметру погреба. Особливо ефективно це працює у вологих місцях, де запах довше зберігається. Змінюйте шматочки овочів раз на тиждень, щоб запах залишався сильним.