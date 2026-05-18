Назвали найкращий роман в історії — і це не “Гордість і упередження”

Провідні письменники та критики обрали найкращий роман в історії. Перше місце посіла книга, автор якої — не Джейн Остін, Шарлотта Бронте чи Лев Толстой.

Про це повідомляє The Guardian, який виступив організатором масштабного проєкту.

Хто брав участь в опитуванні та як розподілилися місця

Списки укладалися на основі анкетування понад 170 провідних світових авторів, літературних критиків та науковців. Учасників опитування, серед яких були майстер жахів Стівен Кінг, детективний письменник Ієн Ренкін, лауреатка Букерівської премії Бернардін Еварісто та автор популярних детективів Річард Осман, попросили назвати власну десятку найкращих художніх творів.

За підсумками проєкту перша десятка рейтингу сформувалася таким чином:

1 місце: «Міддлмарч» — Джордж Еліот;

2 місце: «Кохана» — Тоні Моррісон;

3 місце: «Улісс» — Джеймс Джойс;

4 місце: «До маяка» — Вірджинія Вулф;

5 місце: «У пошуках втраченого часу» — Марсель Пруст;

6 місце: «Анна Кареніна» — Лев Толстой;

7 місце: «Війна і мир» — Лев Толстой;

8 місце: «Джейн Ейр» — Шарлотта Бронте;

9 місце: «Гордість і упередження» — Джейн Остін;

10 місце: «Мадам Боварі» — Гюстав Флобер.

Традиційні романтичні романи Шарлотти Бронте та Джейн Остін посіли восьму та дев’яту позиції відповідно, що виявилося нижче, ніж очікувалося. Водночас Лев Толстой став єдиним автором, два твори якого увійшли до першої десятки, зайнявши місця всередині топ-10.

Додаткові цифрові можливості для читачів та заходи

Інтерактивна версія повного переліку зі ста книг уже опублікована в інтернеті. Спеціальний цифровий функціонал дозволяє користувачам перевіряти кількість прочитаних романів із цього списку, порівнювати свої результати з друзями, а також бачити, які саме твори обирали конкретні письменники під час голосування.

Подальше обговорення результатів дослідження заплановане у форматі відкритої дискусії книжкового клубу в прямому ефірі, яка відбудеться в Конвей-Холі у вівторок, 19 травня. Модераторами заходу виступлять співкерівниці книжкового відділу видання The Guardian Шарлотта Нортедж та Ліза Спенсер.

До аналізу результатів опитування на сцені долучаться письменники Еліф Шафак, Гай Гунаратне, Кейт Мосс та Блейк Моррісон, які обговорять критерії визначення найкращого роману всіх часів.

