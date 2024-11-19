Названа одна з важливих причин, чому кури не несуться: цього може бути забагато

Ми вже розповідали, що однією з важливих причин, чому не несуться кури може бути нестача води, або несвіжа вода в курнику.

Якщо ви не прибираєте в курнику, це також може бути причиною відсутності яєць. І справа тут не в особливій охайності курей. За словами фермерки Тетяни Рибаченко курячий послід виділяє багато аміаку, який впливає не несучість курей. І впливає таким чином, що поглинає кисень. Тому, якщо вчасно не прибирати курячий послід, куркам буде не вистачати кисню, про яке відкладання яєць може в таких умовах йти мова?

Фермерка порадила прибирати в курнику влітку раз на два дні.

А от восени й узимку прибирати послід не потрібно, оскільки він в курнику виконує роль утеплювача. Тобто в холодний період замість прибирання потрібно викладати зверху на послід свіжу підстилку. А щоб запобігти нестачі кисню, "треба влаштувати хоча б невелике провітрювання без протягів, щоб надходив кисень у курник".

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