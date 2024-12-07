Названа температура, яка повинна бути в квартирі чи будинку, щоб не було конденсату і цвілі

Практично кожен мешканець квартири або будинку взимку стикається з такими проблемами, як цвіль, сирість та конденсат на вікнах. Експерти розповіли, якою має бути температура в приміщенні, щоб цьому запобігти.

Дуже важливо в холодну пору року підтримувати в будинку постійне опалення. Це забезпечить ваш комфорт і допоможе запобігти утворенню конденсату і сирості. Не забувайте періодично провітрювати кімнати. Коли повітря циркулює, то волога не утворюється. Саме підвищена волога і конденсат є головною причиною появи плісняви.

Немає однозначної відповіді на запитання, яке температура повинна бути в домі, однак більшість фахівців сходяться на тому, що повітря повинно нагріватися мінімально до 14 градусів. Особливо це важливо для тих приміщень, які провітрюються погано. Звичайно, для комфортного життя в будинку або квартирі температура повітря повинна бути вищою.

Найпростіше регулювати температуру в будинку, якщо у вас є встановлений термостат. Щоб звести утворення конденсату до мінімуму, варто встановити температуру в межах 18-20 градусів. Також важливими є датчики вологості. Впевніться, що в приміщеннях її рівень не перевищує 60%.

Втім, ви можете й самостійно визначити рівень вологості в будинку або квартирі за деякими фізичними ознаками. Наприклад, якщо на поверхні вікон чи дзеркал постійно утворюється конденсат, це означає, що він надто високий.

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