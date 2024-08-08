Названо породи котів, які не деруть меблі та шпалери: виявляється вони існують

Які породи кішок, зазвичай, не псують у квартирі меблі

Однією з причин, чому багато людей не хочуть заводити кішок є побоювання за збереження майна. Дійсно, більшість різновидів котів люблять поточити пазурі і для цього не завжди використовують кігтетерку. Дуже часто в хід ідуть меблі, дивани, килими, шпалери тощо.

Але, як стверджують знавці існують породи котів, яким байдужі до вашого майна та які не будуть чіпати дивани та шпалери.

Які породи котів не будуть псувати меблі

Регдол

Ця порода вважається однією з найласкавіших. Регдоли люблять бути завжди з господарями, люблять обійматися і не надто активні. Вони настільки спокійні, що дозволяють носити себе на руках, як ляльку, звідси та назва цієї породи. Тому можна не боятися за збереження меблів чи шпалер.

Регдолл

Бірманська кішка

Бірманці - коти з ніжним характером, товариські та людино спрямовані. Вони люблять проводити час із господарями, але при цьому не заважають їм. Ці кішки мають збалансований темперамент і розум, розуміють межі дозволеного. Така вроджена вихованість не дозволяє їм псувати майно.

Бірманська кішка

Перська кішка

Ці пухнасті кішки з плескатою мордочкою люблять увагу, віддають перевагу спокійній і обстановці і рідко виявляють інтерес до меблів або декору. Перси вимагають особливого догляду за вовною.

Перська кішка

Гімалайська кішка

Гімалайці нагадують перських кішок, але мають блакитні очі та характерне забарвлення. Вони активніші за персів і хоча люблять гратися, але не схильні до псування майна.

Гімалайські кішки

Селкірк-рекс

Ці кішки з кучерявою вовною та широкою мордочкою відомі своїм ніжним та спокійним характером. Хоча вони не такі розумні, як бірманці, але легко адаптуються до життя в квартирі і чудово уживаються з іншими улюбленцями. А ще не точитимуть кігті об меблі або килими.

Селкірк-рекс

Звичайно, у кожної кішки свій характер та індивідуальність, тому завжди бувають винятки. Проте вибираючи котика з вищеназваних порід, ви в рази знижуєте ризик, що вихованець зіпсує ваше улюблене крісло або диван.