Названо найкращий матеріал для постільної білизни: без ковтунців та зачіпок

Розповідаємо, який матеріал для постільної білизни краще і чому важливо про це знати.

Вибір постільної білизни – ще та задачка. Адже хочеться, щоб тканина була якісною і приємною на дотик, без ковтунців, зачіпок і не линяла. Розповідаємо, як правильно вибирати постільну білизну найвищої якості, щоб вона була приємною на дотик, не втрачала свого кольору і служила дуже довго.

Як вибрати постільну білизну: варіанти матеріалу

Надаємо перелік найбільш поширеного матеріалу, з якого виготовляється білизна, щоб вам було легше зрозуміти всі її переваги та недоліки.

Бавовна. Це найпопулярніший матеріал для постільних комплектів. Бавовна не вилиняє під час прання, не порветься, вона відмінно вбирає в себе вологу. Втім потрібно бути обережними, щоб така постіль не сіла, оскільки за високих температур прання вона може зменшити розмір. Така постіль якісна, тому не з дешевих, до того ж, вона мнеться, її потрібно буде прасувати.

Це найпопулярніший матеріал для постільних комплектів. Бавовна не вилиняє під час прання, не порветься, вона відмінно вбирає в себе вологу. Втім потрібно бути обережними, щоб така постіль не сіла, оскільки за високих температур прання вона може зменшити розмір. Така постіль якісна, тому не з дешевих, до того ж, вона мнеться, її потрібно буде прасувати. Поліестер. Плюси такої білизни в тому, що вона недорога, може бути будь-якого кольору, не мнеться і не сідає. До того ж така постіль довго залишається яскравою, добре вбирає вологу і запахи. Але варто враховувати, що синтетична тканина не дихає, тому на ній погано буде спати в спеку.

Плюси такої білизни в тому, що вона недорога, може бути будь-якого кольору, не мнеться і не сідає. До того ж така постіль довго залишається яскравою, добре вбирає вологу і запахи. Але варто враховувати, що синтетична тканина не дихає, тому на ній погано буде спати в спеку. Шовк. Це білизна класу люкс, тому коштує вона дорого, зате має шикарний та багатий вигляд. Найкраще шовкова постіль підходить для людей, що мають алергічні реакції, бо шовк найменше збирає бактерій. Однак на такій постілі незручно спати, оскільки вона ковзає. А ще шовк не можна замочувати, відбілювати, відтискати і прасувати за високих температур.

Це білизна класу люкс, тому коштує вона дорого, зате має шикарний та багатий вигляд. Найкраще шовкова постіль підходить для людей, що мають алергічні реакції, бо шовк найменше збирає бактерій. Однак на такій постілі незручно спати, оскільки вона ковзає. А ще шовк не можна замочувати, відбілювати, відтискати і прасувати за високих температур. Віскоза. Така постіль виготовлена із целюлози, завдяки чому приємна на дотик. Ця тканина відмінно дихає, але не дуже добре вбирає вологу, тому не підходить для літа. Віскозу не можна прати в гарячій воді, на високих обертах, також не варто її відбілювати.

Така постіль виготовлена із целюлози, завдяки чому приємна на дотик. Ця тканина відмінно дихає, але не дуже добре вбирає вологу, тому не підходить для літа. Віскозу не можна прати в гарячій воді, на високих обертах, також не варто її відбілювати. Льон. Це дуже приємна для тіла тканина, водночас екологічна та якісна, бо витримує багаторазове прання. Така постіль має високу терморегуляцію: у спекотну погоду на ній не жарко, а в холодну – тепло. До того ж, на лляній білизні не утворюються ковтунці. Коштуватиме така постіль дорожче, ніж бавовняна. До того ж, вона дуже мнеться.

Яка постіль краща за якістю: варіанти плетіння ниток

Досить часто виробники постільної білизни вказують у складі не матеріал, з якого виготовлено комплект, а саме плетіння нитки. Є кілька варіантів плетіння.

Сатин. Цей матеріал виготовляється з двох видів ниток, де виворіт – шорсткий, а лице – гладке. Сатин приємніший на дотик, ніж бязь, приємніший до тіла. Сатинова постіль буде непоганою для зими, але влітку на ній буде спекотно. Цю білизну потрібно правильно прати, інакше на ній утворяться ковтунці та зачіпки. Таке плетіння зустрічається в комплектах із бавовни, віскози та поліестеру.

Цей матеріал виготовляється з двох видів ниток, де виворіт – шорсткий, а лице – гладке. Сатин приємніший на дотик, ніж бязь, приємніший до тіла. Сатинова постіль буде непоганою для зими, але влітку на ній буде спекотно. Цю білизну потрібно правильно прати, інакше на ній утворяться ковтунці та зачіпки. Таке плетіння зустрічається в комплектах із бавовни, віскози та поліестеру. Бязь. У цієї тканини плетіння буде хрест-навхрест, якщо її торкнутися, то вона буде шорсткою. Бязь невибаглива у догляді, коштує недорого, добре зберігає тепло і пропускає повітря. Найчастіше таку постільну білизну роблять із бавовни.

У цієї тканини плетіння буде хрест-навхрест, якщо її торкнутися, то вона буде шорсткою. Бязь невибаглива у догляді, коштує недорого, добре зберігає тепло і пропускає повітря. Найчастіше таку постільну білизну роблять із бавовни. Поплін. Ця тканина має таке саме плетіння, як і бязь, але у неї нитки різної товщини. Тому постільна білизна більш тонка, блискуча і приємна до тіла. Поплін значно товщий, ніж сатин, але дешевший, тому це найкращий варіант у такому ціновому сегменті.

Ця тканина має таке саме плетіння, як і бязь, але у неї нитки різної товщини. Тому постільна білизна більш тонка, блискуча і приємна до тіла. Поплін значно товщий, ніж сатин, але дешевший, тому це найкращий варіант у такому ціновому сегменті. Трикотаж. З такого матеріалу виготовляють простирадла на гумці, але також є комплекти. Цей матеріал дуже якісний, гіпоалергенний, добре тягнеться. Якщо бавовняний трикотаж дорожчий, значить він більш якісний. Чим дешевша така білизна, тим швидше вона вкриється затяжками і ковтунцями.

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