Названо один із наймодніших кольорів манікюру холодного сезону 2023/2024

Як виглядає найстильніший манікюр сезону
Колір чорної вишні домінує серед модних кольорів манікюру осені та зими 2023/2024. Якщо майстри манікюру пропонували спокійний "нюд" або молочно-рожеві відтінки весною та літом, то чудовою альтернативою на холодний сезон є колір чорної вишні, вважають фахівці.
Що за колір "чорна вишня"
Цей відтінок імітує колір темної, перезрілої вишні. Цей колір може мати цілу палітру відтінків - від темно-червоного до темно-фіолетового, тому у рамках тренду можна знайти тон який подобається найбільше, такий, що буде гармонійно поєднується з кольором шкіри, волосся і загальним стилем.
Чому варто вибрати саме чорно-вишневий колір манікюру
- Чорний колір підходить до всього, але на відміну від чорного кольору, який також універсальний, не виглядає так похмуро на нігтях. Колір чорної вишні надає трохи тепла та чудово поєднується з глибокою осінньою та холодною зимою.
- Перевагою цього кольору є й те, що цей відтінок виграшно підкреслює красу як довгих, так і коротких нігтів. А ще його можна комбінувати з френчем.
Чорна вишня на довгому манікюрі
Чорна вишня на короткому манікюрі
Чорна вишня з деталями
Чорна вишня на квадратному манікюрі
Вишня з чорним
Модний манікюр кольору "чорна вишня"
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