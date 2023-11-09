Названо один із наймодніших кольорів манікюру холодного сезону 2023/2024

Колір чорної вишні домінує серед модних кольорів манікюру осені та зими 2023/2024. Якщо майстри манікюру пропонували спокійний "нюд" або молочно-рожеві відтінки весною та літом, то чудовою альтернативою на холодний сезон є колір чорної вишні, вважають фахівці.

Що за колір "чорна вишня"

Цей відтінок імітує колір темної, перезрілої вишні. Цей колір може мати цілу палітру відтінків - від темно-червоного до темно-фіолетового, тому у рамках тренду можна знайти тон який подобається найбільше, такий, що буде гармонійно поєднується з кольором шкіри, волосся і загальним стилем.

Чорна вишня

Чому варто вибрати саме чорно-вишневий колір манікюру

Чорний колір підходить до всього, але на відміну від чорного кольору, який також універсальний, не виглядає так похмуро на нігтях. Колір чорної вишні надає трохи тепла та чудово поєднується з глибокою осінньою та холодною зимою.

Перевагою цього кольору є й те, що цей відтінок виграшно підкреслює красу як довгих, так і коротких нігтів. А ще його можна комбінувати з френчем.

Чорна вишня на довгому манікюрі

Чорна вишня на довгому манікюрі

Чорна вишня на короткому манікюрі

Чорна вишня короткий манікюр

Чорна вишня з деталями

Чорна вишня з деталями

Чорна вишня на квадратному манікюрі

Чорна вишня на квадратному манікюрі

Вишня з чорним

Вишня з чорним

Модний манікюр кольору "чорна вишня"

Оригінальний дизайн з кольором "чорна вишня"

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