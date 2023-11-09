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Названо один із наймодніших кольорів манікюру холодного сезону 2023/2024

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Названо один із наймодніших кольорів манікюру холодного сезону 2023/2024

Трендовий манікюр холодного сезону

Як виглядає найстильніший манікюр сезону

Колір чорної вишні домінує серед модних кольорів манікюру осені та зими 2023/2024. Якщо майстри манікюру  пропонували спокійний "нюд" або молочно-рожеві відтінки весною та літом, то чудовою альтернативою на холодний сезон є колір чорної вишні, вважають фахівці. 

Що за колір "чорна вишня"

Цей відтінок імітує  колір темної, перезрілої вишні. Цей колір може мати цілу палітру відтінків - від темно-червоного до темно-фіолетового, тому у рамках тренду  можна знайти тон який подобається найбільше, такий, що буде гармонійно поєднується з кольором шкіри, волосся і загальним стилем.

Чорна вишня / ©
Чорна вишня

Чому варто вибрати саме чорно-вишневий колір манікюру  

  • Чорний колір підходить до всього, але на відміну від чорного кольору, який також універсальний, не виглядає так похмуро на нігтях. Колір чорної вишні надає трохи тепла та чудово поєднується з глибокою осінньою  та холодною зимою. 
  • Перевагою цього кольору є й те, що цей відтінок виграшно підкреслює красу як довгих, так і коротких нігтів. А ще його можна комбінувати з френчем.

Чорна вишня на довгому манікюрі

Чорна вишня на довгому манікюрі / ©
Чорна вишня на довгому манікюрі

Чорна вишня на короткому манікюрі

Чорна вишня короткий манікюр / ©
Чорна вишня короткий манікюр

Чорна вишня з деталями

Чорна вишня з деталями / ©
Чорна вишня з деталями

Чорна вишня на квадратному манікюрі

Чорна вишня на квадратному манікюрі / ©
Чорна вишня на квадратному манікюрі

Вишня з чорним

Вишня з чорним / ©
Вишня з чорним

Модний манікюр кольору "чорна вишня"

Оригінальний дизайн з кольором
Оригінальний дизайн з кольором "чорна вишня"

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Дата публікації
Перегляди
351
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