Названо 10 квітів для створення білої клумби: цвістимуть від весни до глибокої осені

Які рослини вибрати для білої клумби / © www.freepik.com/free-photo

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Біла клумба має особливо ефектний вигляд у саду: світлі квіти візуально освіжають простір, добре поєднуються із зеленню та роблять ділянку більш доглянутою. А якщо правильно підібрати рослини за термінами цвітіння, білий квітник може залишатися декоративним від перших весняних днів і практично до заморозків. Для цього варто поєднати цибулинні, багаторічники та однорічні квіти, які змінюватимуть одне одного протягом сезону.

Підсніжник

Одними з перших білих квітів у саду з’являються підсніжники. Вони зацвітають ранньою весною, коли більшість декоративних рослин ще тільки починають прокидатися. Невеликі квіти особливо гарно ростуть групами під деревами, біля доріжок або на передньому плані клумби.

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Підсніжники добре почуваються у напівтіні та не потребують складного догляду. Після завершення цвітіння їхнє листя не варто відразу обрізати — воно має завершити природний цикл розвитку.

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Тюльпан білий

Білі тюльпани продовжують весняну естафету. Сортів дуже багато: від простих квітів до пишних махрових форм. Вони чудово підходять для монохромної клумби, особливо якщо висадити цибулини групами.

Тюльпани краще розміщувати на сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом. Щоб біла клумба не була одноманітною, поруч можна висадити рослини з різною висотою та формою суцвіть.

Нарцис

Білі нарциси — ще один вдалий варіант для весняного квітника. Особливо декоративний вигляд мають сорти з білими пелюстками та жовтою чи білою коронкою. Нарциси невибагливі, добре зимують у ґрунті та можуть багато років рости на одному місці за сприятливих умов.

Їх можна висаджувати невеликими групами між іншими багаторічниками, щоб після завершення весняного цвітіння місце не залишалося порожнім.

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Півонія

Наприкінці весни та на початку літа білу клумбу здатні прикрасити півонії. Великі ароматні квіти одразу привертають увагу й можуть стати центральним акцентом композиції.

Для білої клумби особливо ефектні сорти з махровими суцвіттями. Півоніям потрібне сонячне або злегка затінене місце та простір для розвитку куща, тому їх краще не садити надто щільно.

Ірис білий

Білі іриси додають клумбі вертикальних акцентів. Їхні витончені квіти добре поєднуються з пишними рослинами, які мають округлі або великі суцвіття.

Іриси цінують за декоративність і відносно невибагливий характер. Водночас для рясного цвітіння важливо правильно підібрати місце та не допускати застою води біля кореневища.

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Лілія

Улітку на зміну весняним рослинам приходять лілії. Білі сорти особливо добре підходять для створення світлої клумби, адже їхні великі квіти помітні навіть здалеку.

Лілії можна використовувати як середній або задній ярус квітника. Вони гарно почуватимуться поруч із невисокими багаторічниками та декоративною зеленню, яка підкреслює чистий білий колір пелюсток.

Гортензія

Якщо потрібно створити об’ємний білий акцент у літньому саду, варто звернути увагу на гортензію. Її великі суцвіття можуть прикрашати клумбу тривалий час, а деякі види й сорти залишаються декоративними навіть після завершення активного цвітіння.

Гортензія потребує достатньої кількості вологи та відповідного ґрунту. Під час вибору місця також варто враховувати розміри дорослого куща, щоб він не витісняв сусідні рослини.

Флокс

Білі флокси допомагають заповнити простір між великими рослинами. Їхні численні дрібні квіти утворюють пишні суцвіття, які добре помітні на зеленому тлі.

Залежно від виду та сорту флокси можуть цвісти в різні періоди літа. Вони особливо вдало виглядають у групових посадках, тому для білої клумби можна посадити одразу кілька кущів.

Петунія

Для тривалого літнього й осіннього цвітіння чудово підходять білі петунії. Вони здатні цвісти протягом усього теплого сезону, якщо забезпечити їм достатньо сонця, регулярний полив і живлення.

Петунії зручно використовувати для заповнення проміжків між багаторічниками. Вони також добре підходять для бордюрів, контейнерів і невеликих клумб.

Хризантема

Завершити сезон білої клумби допоможуть хризантеми. Багато сортів зацвітають восени й продовжують радувати квітами тоді, коли літні рослини вже відцвіли.

Білі хризантеми особливо ефектно виглядають у вересні та жовтні на тлі темнішої зелені. Вдале поєднання сортів із різними термінами цвітіння допоможе подовжити декоративність клумби до пізньої осені.

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