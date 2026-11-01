Названо 10 продуктів, які активують роботу мозку та покращують пам’ять: їх треба їсти людям за 50

Що їсти для покращення роботи мозку / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Після 50 років варто уважніше ставитися до харчування: від нього залежить не лише фізичне здоров’я, а й робота пам’яті, увага та здатність зосереджуватися. Деякі продукти містять поживні речовини, необхідні для нормальної роботи нервової системи, а їх регулярне вживання є частиною раціону, який дослідники пов’язують із кращим збереженням когнітивних функцій. Особливо багато уваги науковці приділяють середземноморській дієті та системі харчування MIND.

Водночас важливо уточнити: жоден окремий продукт не вмикає мозок миттєво й не гарантує захисту від деменції. Національний інститут старіння США наголошує, що переконливіших результатів дослідники очікують саме від збалансованого харчування загалом, а не від одного суперпродукту.

Реклама

10 продуктів, корисних для пам’яті та концентрації

Листова зелень. Шпинат, салат, рукола та інша зелень містять фолати, вітамін К та інші поживні речовини, необхідні для нормальної роботи нервової системи. Дослідники пов’язують регулярне вживання листових овочів із повільнішим віковим зниженням когнітивних функцій. Їх можна додавати до салатів, омлетів і гарнірів. Ягоди. Чорниця, лохина, полуниця та малина багаті на поліфеноли й антоціани — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями. Вони допомагають захищати клітини від окисного стресу. Ягоди можна їсти свіжими, замороженими або додавати до вівсянки. Волоські горіхи. Це джерело рослинних омега-3 жирних кислот, вітаміну Е та інших корисних речовин. Горіхи добре доповнюють раціон як перекус або добавка до каші, салату чи кисломолочного сиру. Достатньо невеликої жмені, адже продукт калорійний. Жирна морська риба. Скумбрія, оселедець, сардини та лосось містять омега-3 жирні кислоти, зокрема ДГК, яка є важливим структурним компонентом клітин мозку. Рибу краще запікати, тушкувати або готувати на парі, а не смажити у великій кількості олії. Вівсянка та інші цільнозернові крупи. Вівсянка, гречка, перлова крупа й нешліфований рис забезпечують організм складними вуглеводами та клітковиною. Вони допомагають підтримувати стабільніше надходження енергії та сприяють здоров’ю серцево-судинної системи, від якого також залежить кровопостачання мозку. Квасоля, сочевиця та нут. Бобові містять рослинний білок, клітковину, фолати й залізо. Вони допомагають урізноманітнити меню та замінити частину страв із червоного м’яса. Їх можна використовувати для супів, рагу, салатів і поживних гарнірів. Оливкова олія. Оливкова олія першого холодного віджимання містить мононенасичені жири та поліфеноли. Вона є одним із ключових компонентів середземноморського раціону, який досліджують у контексті збереження здоров’я мозку. Її можна використовувати для заправлення салатів і приготування страв. Броколі та цвітна капуста. Ці овочі містять клітковину, вітамін С, фолати та рослинні сполуки. Вони не є ліками для покращення пам’яті, але допомагають забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Найкраще готувати їх на парі або запікати, не перетворюючи на переварену масу. Морква та гарбуз. Помаранчеві овочі багаті на бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Цей вітамін важливий для нормальної роботи нервової системи, зору та імунітету. Моркву й гарбуз можна додавати до супів, запіканок, каш і салатів. Курятина й індичка. Птиця забезпечує організм повноцінним білком і вітамінами групи B, які беруть участь у роботі нервової системи. Це зручна альтернатива жирним і переробленим м’ясним продуктам. Для щоденного меню краще обирати запечене або тушковане філе без надлишку солі.

Новини партнерів

Новини партнерів