Названо 10 звичок, які відштовхують людей: що робити, щоб не зруйнувати стосунки

Психологи назвали десять звичок, які часто стають причиною недовіри й охолодження у стосунках.

Які помилки у спілкуванні відлякують людей

Експерти зазначають, що одна з найпоширеніших помилок — прагнення домінувати у розмові. Якщо людина постійно переводить тему на себе, розповідає лише свої історії та не слухає співрозмовника, це створює дискомфорт. Натомість здатність уважно слухати часто сприймається як значно цінніша риса, ніж уміння красиво говорити.

Окрім цього, психологи виділяють ще низку поведінкових помилок:

безкінечні скарги та негатив;

брехня чи перебільшення фактів;

звичка перебивати під час розмови;

різка критика й осуд у прямій формі;

ігнорування емоцій іншої людини;

егоцентризм і байдужість до чужих потреб;

відсутність навіть елементарної вдячності;

надмірна згода з усім, що часто має вигляд нещирості;

порушення особистих кордонів та нав’язливість.

Психологи наголошують, що у сучасному світі надзвичайно важливо розвивати соціальну усвідомленість — здатність помічати реакцію іншої людини та вчасно коригувати власну поведінку. Якщо співрозмовник відповідає коротко, уникає контакту очима чи змінює тему, можливо, ви зачепили його особисті межі.

Дослідження у сфері комунікацій доводять: навіть одна з подібних звичок, якщо вона повторюється, здатна відштовхнути людей і зруйнувати довіру. Водночас щирий інтерес, уважність і повага до співрозмовника — це те, що формує справжню симпатію й міцні взаємини.