Названо 14 звичок родом з СРСР, від яких вже давно потрібно відмовитися: деякі навіть шкідливі

Все їсти з хлібом

В СРСР з хлібом їли навіть продукти з того самого борошна — пельмені, вареники або макарони. Вуглеводні страви (картопля або каші) теж вживали виключно зі шматком хліба. Загалом таку звичку зрозуміти можна, адже в країні був дефіцит здорових продуктів, а хліб — це дешеве джерело вуглеводів та калорій. Однак, від цієї звички слід якомога швидше відмовитися. Насамперед тому що це шкідливо для здоров'я.

Обід з трьох страв

Тут все також доволі просто: радянська людина жила в суворих часових межах від самого народження до смерті. Не дивно, що не могло йтися про правильне харчування зі здоровими перекушуваннями. Однак, протягнути від сніданку до обіду було досить складно, якщо їсти один салатик. Тому всі приймання їжі обов'язково мали три страви (перше, друге, десерт) і, звичайно, з хлібом або булочкою. Натомість тепер будь-якої миті можна перекусити, а тому краще харчуватися правильно.

Чай з "солоденьким"

Ось це прямий доказ неправильного харчування за радянських часів. Якщо ви не встигли "впихнути" в себе всі страви на обід, то дуже швидко починали відчувати голод. Звідси й звичка завжди насолоджуватися чаєм з печивом. Це було дешеве і доступне солодке. Тепер можна насолодитися просто чашкою чаю, тим більше, що існує велика кількість різних сортів.

Готувати на свята велику кількість страв

Таку звичку також досить просто пояснити. В ті сумні часи було дуже важко "дістати" не те що найкраще, але й необхідне. Тому багатий стіл на свята одразу показував гостям, яка ви хороша господиня: змогла отримати дефіцит, приготувати щось цікаве. Сьогодні немає сенсу проводити на кухні багато часу, щоб пізніше просто половину викинути до смітника. Гості частіше приходять, щоб розважитися, поспілкуватися, а не наїстися.

Лікуватися самостійно

Ця звичка досі існує у багатьох українців, але її слід позбавлятися. Чомусь, коли ми почуваємося погано, то одразу біжимо до аптеки, а не записуємося до лікаря.

Давати побутові хабарі

В Радянському Союзі потрібно було всюди мати "своїх" людей, щоб отримати краще. А ще "своїм" важливо було правильно "дякувати". Хоча зараз такі підношення можуть здатися дрібними, але в часи дефіциту вони такими зовсім не були. З тих часів ми принесли в сучасне життя бажання "віддячити" лікарю, вчителю чи сантехніку. Однак ви можете просто заплатити людині за послуги чи подякувати теплими словами.

Купувати продукти про запас

Звичайно, у важкі часи, які переживають українці, мати невеликий запас продуктів, особливо тих, які мають довгий термін придатності, потрібно. Однак не слід перевантажувати кухню величезною кількістю їжі, яку ви просто викинете, тому що вона зіпсується.

Носити вдома поношені речі

Як часто ви задумувалися над тим, щоб залишити улюблену футболку, яка вже не підходить для того, аби її одягати на люди, і носити її вдома? Не потрібно так робити. Саме за таким принципом формувався гардероб всіх радянських людей. Зазвичай речі, які вдягають на роботу чи для вечірки, не є зручними для дому. Та й мати гарний вигляд вдома також дуже важливо.

Нічого не викидати

В СРСР існував принцип "викинеш, а потім не дістанеш". Нам важко уявити порожні прилавки чи дефіцит речей першої необхідності, а для радянської людини це була звичайна реальність. Тож усе зберігалося, адже раптом знадобиться. Сьогодні наше мислення поступово починає змінюватися, а тому українці все рідше збирають у себе вдома купу мотлоху.

Перетворення балкона на комору

Радянські люди завжди все, що не потрібно просто зараз, зберігали на балконі. Як результат — це місце в квартирі нагадувало якесь звалище мотлоху.

Не лікувати зуби до останнього

Раніше лікування зубів нагадувало скоріше тортури. Звичайно, в СРСР стоматологія була безкоштовна, але поспішати до стоматолога ніхто не збирався. Однак сьогодні це вже майже не боляче, хоча й дорого. Щоправда, якщо не затягувати до останнього, то вийде набагато дешевше.

Ремонт, який тягнеться десятиліття

Зазвичай в ті часи починали ремонт з дальньої кімнати, а поки доходили до передпокою, то вона вже знову потребувала ремонту. Адже такий процес міг тягнутися 10, а то й 15 років. Насамперед так відбувалося тому, що потрібно було знайти робітників, потім відшукати "дефіцитні" товари, до того ж практично всі постійно працювали, тому часу на те, щоб побігати за ними, не було.

Давати непрохані поради

Як відомо, в Радянському Союзі всі одне одному були "товаришами", а тому часто можна було почути непрохані поради навіть від малознайомих людей. Однак робити так не лише неправильно, але й нетактовно.

Відкладати життя на потім

Вихідна пара туфель, красивий сервіз в серванті, яким ніколи не користувалися, модна помада, що припадає пилом на полиці. Саме радянську звичку відкладати все на потім можна назвати однією з найжахливіших. Бо, власне, люди просто відкладали все своє життя — а так робити не потрібно в жодному разі.

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