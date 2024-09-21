Названо 15 простих звичок успішних людей, з яких вони починають свій ранок

Те, як ви починаєте свій ранок, задає тон усьому дню. Багато успішних людей дотримуються цих 15 простих звичок, щоб зосередитися і налаштуватися на нові досягнення.

Медитація

Додайте до свого щоденного розкладу швидку 15-хвилинну медитацію вранці, щоб правильно розпочати свій день. Як пояснюють в Healthline, медитація приносить чимало користі вашому організму, зокрема, вона зменшує стрес і тривогу, покращуючи при цьому концентрацію уваги.

Регулярність

Не важливо, наскільки ви втомилися, дуже важливо дотримуватися режиму. Чим регулярнішим буде ваш графік сну, тим краще для організму. У науковій статті, що була опублікована 2009 року, знайшли зв'язок між нерегулярним сном та поганою його якістю. А ще може мати дуже негативні наслідки для вашого щоденного рівня енергії. В CNN пояснили, що нерегулярний режим сну навіть підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Ведення щоденника

Це чудовий спосіб приглушити величезну кількість голосів, які можуть звучати в вашій голові вранці. Щодня спробуйте виділяти 10-15 хвилин на те, що вести свій щоденник, записуючи, як ви почуваєтесь, що повинні зробити, все те, що викликає стрес або тривогу. Завдяки такому простому акту записування речей на папері допоможе очистити розум від думок.

Без смартфону

Немає нічого гіршого, ніж одразу перевірити екран вашого смартфону після того як прокинулися. Будь-які ваші робочі зобов'язання можуть зачекати кілька хвилин. Якщо ви будете читати електронну пошту чи гортати сторінки соцмереж одразу після сну, то одразу створите "робочий настрій" і не зможете насолодитися ранковим відпочинком, який дарує енергію.

Музика

Як виявили вчені, музика має величезний вплив на наш організм. Якщо ви будете слухати жанри, що розслаблюють, як от lo-fi, фортепіано, джаз, то зможете від самого ранку створити певний настрій, що налаштує вас на продуктивну роботу.

Розтягування

Вранці наше тіло надзвичайно жорстке. А тому в цей період дня краще обирати швидкий сеанс розтягування, щоб розслабити не тільки м'язи, але й розум. Розтягування допомагає посилити приплив крові до м'язів, покращує їхню гнучкість, діапазон рухів. А це сприяє відчуттю релаксації та створює позитивний настрій на весь день.

Позитивні афірмації

Виберіть кілька фраз, накшталт "Мені мене достатньо" або "Я дозволяю собі бути собою", і промовляйте їх вголос кілька разів вранці. Це допоможе набути впевненості і почати свій день з заслуженої любові до себе.

Планування

Які звички приводять до успіху? / Фото: Unsplash

Завдяки плануванню ви зможете відчути контроль над своїм життям. Виділяйте щоранку кілька хвилин, щоб записати, чого хочете досягти протягом наступних 24 годин. Однак, не забувайте бути реалістами. Не ставте перед собою надто важких завдань, а ще їх не повинно бути багато, щоб ваш організм не перевантажився.

Фізичні вправи

Завдяки фізичним навантаженням ви зможете підвищити свою продуктивність та енергію. Вистачить короткого 15-хвилинного заняття йогою чи прогулянки на свіжому повітрі. Короткі вправи спонукають вивільнення нейромедіаторів дофаміну і серотоніну, які пов'язані з покращенням настрою та підвищенням когнітивних функцій.

Догляд за собою

Часто з доглядом за собою у нас асоціюються вечірні години, але ранок не менш важливий. Нехай це буде гарячий душ, здоровий сніданок чи будь-яка інша рутина, але ви повинні зустріти новий день на позитиві.

Читання

Немає нічого кращого, ніж насолоджуватися вранці горнятком кави, що парує, та цікавою книгою. Читання допоможе на деякий час відключити тисячі думок і переживань в вашій голові, просто насолоджуючись моментом. Однак, намагайтесь уникати читання новин, які можуть принести непотрібний стрес.

Прокидайтеся рано

Хоча деяким людям це може здатися надто важким завданням, проте прокидання рано вранці має певну користь для вашого організму. Прокинувшись об 11:00 чи пізніше, ви можете відчути, що більша частина дня вже минула і немає часу на нові звершення.

Будьте вдячними

Існує швидка практика, яка допомагає налаштуватися на позитивне мислення, що супроводжуватиме вас протягом всього дня. Щоранку подумайте про три речі, за які ви вдячні. Це може бути що завгодно: запах кави, вчорашня зустріч з другом чи завершення довготривалого проєкту.

Здоровий сніданок

Дієтологи не припиняють стверджувати, що саме сніданок є найважливішим прийманням їжі. А тому дуже важливо, щоб він був ситним і здоровим. Починаючи свій день з поживного сніданку, ви наповните тіло енергією, що необхідна для вирішення всіх завдань. Знайдіть час, щоб приготувати щоб смачне і корисне.

Вода

Обов'язково починайте свій ранок з повної склянки чистої води. Просто уявіть, що останні вісім годин ви провели у сні, нічого не пивши, тому ваш організм дуже сильно потребує рідини. А ще вживання води вранці допомагає виводити токсини, покращує когнітивні функції, підвищує рівень енергії, задаючи позитивний тон на весь день.

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