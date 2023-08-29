Названо 3 найефективніші способи чищення одягу від шерсті: власникам пухнастиків на замітку

Власники домашніх улюбленців живуть у постійній боротьбі із шерстю на своїх речах. Але не всі знають, як швидко почистити одяг від шерсті. Хоча у багатьох випадках все залежить від типу тканини речей, тому не завжди вдається позбутися цієї проблеми за лічені хвилини. Але вихід є: названо три найефективніші способи, які дійсно без надмірних зусиль допоможуть відчистити ваш одяг від шерсті.

Спосіб №1: гумова рукавичка та лак для волосся

Це дуже ефективний спосіб для швидкого видалення шерсті з одягу. Потрібно на руку в гумовій рукавичці нанести лак для волосся і пройтися збризканою рукою по поверхні одягу, де є шерсть. Липка рукавичка збере усю шерсть, ворсини, волосся, а річ матиме бездоганний вигляд. Потім рукавичку можна промити водою та залишити до наступного використання. Цей метод підійде, якщо під рукою немає ролика чи щітки для чищення речей від ворсу та шерсті.

Спосіб №2: волога губка

Щоб швидко прибрати шерсть в домашніх умовах, коли терміново потрібно виходити, а на одязі ця неприємність, допоможе змочена у воді чиста губка для посуду. Якщо у вас блуза, наприклад, із делікатної тканини, то варто використовувати м’який бік губки. Якщо на вас одяг з грубої тканини, то можна чистити жорсткою стороною. Головне, щоб губка була новою, бо увесь бруд від миття посуду може залишитися на одязі.

Спосіб №3: звичайна вода

Як позбутися шерсті на одязі, якщо в домі немає підручних засобів? Не біда, щоб швидко та ефективно почистити одяг від шерсті, просто змочіть руки чистою водою та позбирайте шерсть. Головне, не слід дуже мочити руки, щоб одяг не довелося сушити після чищення.

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