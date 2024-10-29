Названо 3 найнебезпечніші періоди для шлюбу: в цей час стосунки можуть зруйнуватися вщент

Не всім вдається зберегти добрі відносини у шлюбі упродовж тривалого часу, на це впливає багато факторів. Однак, якщо пара готова до випробувань і зможе пройти всі складнощі, такий союз триватиме все життя. Головне, аби бажання працювати над своїми стосунками було в обох партнерів. Психологи на підставі своєї роботи із сімейними парами визначили, що є такі періоди, які вкрай ризиковані для шлюбу. У цей час, якщо подружжя не зуміє синхронізуватися та спільно вирішити свої проблеми, стосунки можуть зруйнуватися.

Які періоди у шлюбі вважаються найнебезпечнішими

Згідно статистики розлучень, найважливішим показником руйнування стосунків вважається не вік партнерів, а тривалість перебування у шлюбі. Експерти наголошують на тому, що найбільш вразливими вважаються перший, третій і сьомий роки подружнього життя.

Вчені зазначають, що наразі молодь набагато легше ставиться до розлучення, тому багато шлюбів не перетинають рубіж одного року спільного життя. Це пов’язано з тим, що молоді люди зосередженні більше на своїх кар’єрних та соціальних досягненнях.

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