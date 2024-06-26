Названо 3 найпопулярніші стрижки на липень-серпень 2024: омолоджувальні зачіски для жінок 50+

Стилісти пропонують вибирати саме ці зачіски, щоб кожна жінка змогла підкреслити свою елегантність та красу.
Розповідаємо, які три стрижки будуть на піку популярності у липні-серпні 2024.
Як правильно вибрати стрижку, яка допоможе омолодитися
- Спочатку варто визначити свій тип обличчя. Наприклад, до овальної форми пасуватимуть усі зачіски, круглому обличчю підійдуть об’ємні, а для квадратної форми лиця найкраще вибрати асиметричну градуйовану стрижку.
- Слід врахувати структуру своїх локонів. Якщо ви власниця тонкого пошкодженого волосся, треба вибирати об’ємну стрижку. Якщо локони густі, можна експериментувати з довжиною та чіткістю ліній.
- Щоб досягти максимального омолоджувального ефекту, слід пофарбувати локони у світлий чи рудий колір. Але не треба кардинально змінювати відтінок, кількох тонів буде досить, щоб зробити образ неперевершеним.
- Не потрібно боятися коротких стрижок, бо вони здатні кардинально змінити образ і омолодити на 10-15 років. Також за допомогою короткої стрижки можна скоригувати овал та зробити вилиці більш витонченими.
- Звертайтеся лише до професіоналів. Вони з легкістю підберуть вам правильну стрижку, яка увиразнюватиме вашу природну красу і зробить загальний образ неперевершеним.
Які найпопулярніші омолоджувальні стрижки на літо 2024 для жінок 50+
- Боб-каре. Варіацій цієї стрижки на сьогодні стільки, що голова йде обертом. Це об’ємна омолоджувальна зачіска, яка підходить до всіх типів обличчя та будь-якої структури волосся. Боб-каре може бути з градуйованими пасмами або чіткими лініями, з чубчиком чи без – все залежить від індивідуальних уподобань кожної жінки.
- Каскад. Ця багатошарова зачіска не так давно повернулася на модний олімп, але своїх позицій не збирається здавати ще дуже довго. А все тому, що стрижка омолоджує, пасує всім жінкам, надає локонам об’єму і добре тримає форму. Каскад можна робити як на коротке, так і на довге волосся, він не потребує укладання та робить волосся візуально густішим.
- Піксі. Ця коротка стрижка – прекрасний вибір для жінок за 50, які готові до кардинальних змін у своєму образі. Вона надає загальному аутфіту легкості та вишуканої краси водночас. Стрижка надає локонам додаткового об’єму, не потребує частого оновлення й укладання. Кожна жінка зможе вибрати для своєї форми лиця ідеальний варіант, адже різновидів цієї зачіски дуже багато.
Читайте також:
Єдина омолоджувальна стрижка, яка може прибрати 10-15 зайвих років: ідеальний вибір для жінок 45+
Зробить вас "сірими мишками": стилістка розповіла, яке взуття не слід носити жінкам після 50 років
Щоб не мати старшого вигляду, жінкам за 40 краще уникати цих помилок в зачісках та стрижках