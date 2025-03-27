Названо 3 нові стрижки, які маскують сивину: коригують овал обличчя, додають волоссю об’єму

Які стрижки маскують сивину / © www.freepik.com/free-photo

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Стилісти пропонують три модні омолоджувальні стрижки, які вирішують одразу кілька проблем. Ці зачіски не лише маскуватимуть сивину, а й коригуватимуть лице, якщо ви власниця круглого або квадратного обличчя. До того ж стрижки надають волоссю візуальної густоти, здорового сяяння та об’єму, що є ключовою перевагою, бо з віком волосся стає слабким і тьмяним.

Подовжений боб із градуюванням

Яка стрижка маскує сивину / © фото з соцмереж

Боб — це стрижка, яка вже давно стала класичною. Ця зачіска буде ідеальною для тих, хто хоче зробити овал обличчя витонченим, а волосся — візуально густим та об’ємним. Такий боб дає змогу:

Створити об’єм у верхній частині голови, що візуально видовжує овал обличчя.

Майстерно замаскувати сивину завдяки багатошаровості.

Ще одна перевага — можливість недбалого укладання. Достатньо збити локони руками — і ваш неперевершений образ готовий. Грайливі текстуровані пасма надаватимуть динаміки загальному образу, тому зачіска омолоджуватиме років на 10.

Каскад із косим чубчиком

Яка стрижка маскує сивину / © pixabay.com

Каскадна стрижка — це прекрасний варіант для тих жінок, які хочуть зберегти довжину волосся, але водночас додати локонам легкості та руху. Градуйовані пасма стрижки допоможуть:

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Замаскувати сивину, рівномірно розподіляючи освітлені пасма і створюючи ефект природного мелірування.

Видовжити овал круглого чи квадратного обличчя через подовжені пасма, що обрамлятимуть лице.

Додати локонам об’єму в ділянці маківки.

Косий чубчик підсилюватиме ефект, зміщуючи акцент і вносячи асиметрію, яка гармонізуватиме загальний образ.

Піксі з подовженими пасмами

Яка стрижка маскує сивину / © Freepik

Стрижка піксі — це ідеальний вибір для жінок, які не бояться кардинальних змін у своєму образі. Така зачіска омолоджуватиме, надаватиме легкої динаміки та елегантності водночас. Подовжені пасма стрижки в ділянці верхівки і біля обличчя виконують кілька важливих завдань:

Маскують сивину, особливо якщо використовувати мелірування.

Візуально видовжують овал лиця, роблять його більш витонченим.

Надають загальному образу легкості та підкреслюють природну красу.

До того ж піксі не потребує укладання, достатньо просто висушити локони, збити легенько руками, щоб отримати об’ємну стильну зачіску.