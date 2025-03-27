- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 427
- Час на прочитання
- 2 хв
Названо 3 нові стрижки, які маскують сивину: коригують овал обличчя, додають волоссю об’єму
Вікових змін не уникнути, однак правильно підібрана стрижка допоможе омолодитися, підкреслити природну красу і надати вашим локонам екстраординарного об’єму.
Стилісти пропонують три модні омолоджувальні стрижки, які вирішують одразу кілька проблем. Ці зачіски не лише маскуватимуть сивину, а й коригуватимуть лице, якщо ви власниця круглого або квадратного обличчя. До того ж стрижки надають волоссю візуальної густоти, здорового сяяння та об’єму, що є ключовою перевагою, бо з віком волосся стає слабким і тьмяним.
Подовжений боб із градуюванням
Боб — це стрижка, яка вже давно стала класичною. Ця зачіска буде ідеальною для тих, хто хоче зробити овал обличчя витонченим, а волосся — візуально густим та об’ємним. Такий боб дає змогу:
Створити об’єм у верхній частині голови, що візуально видовжує овал обличчя.
Майстерно замаскувати сивину завдяки багатошаровості.
Ще одна перевага — можливість недбалого укладання. Достатньо збити локони руками — і ваш неперевершений образ готовий. Грайливі текстуровані пасма надаватимуть динаміки загальному образу, тому зачіска омолоджуватиме років на 10.
Каскад із косим чубчиком
Каскадна стрижка — це прекрасний варіант для тих жінок, які хочуть зберегти довжину волосся, але водночас додати локонам легкості та руху. Градуйовані пасма стрижки допоможуть:
Замаскувати сивину, рівномірно розподіляючи освітлені пасма і створюючи ефект природного мелірування.
Видовжити овал круглого чи квадратного обличчя через подовжені пасма, що обрамлятимуть лице.
Додати локонам об’єму в ділянці маківки.
Косий чубчик підсилюватиме ефект, зміщуючи акцент і вносячи асиметрію, яка гармонізуватиме загальний образ.
Піксі з подовженими пасмами
Стрижка піксі — це ідеальний вибір для жінок, які не бояться кардинальних змін у своєму образі. Така зачіска омолоджуватиме, надаватиме легкої динаміки та елегантності водночас. Подовжені пасма стрижки в ділянці верхівки і біля обличчя виконують кілька важливих завдань:
Маскують сивину, особливо якщо використовувати мелірування.
Візуально видовжують овал лиця, роблять його більш витонченим.
Надають загальному образу легкості та підкреслюють природну красу.
До того ж піксі не потребує укладання, достатньо просто висушити локони, збити легенько руками, щоб отримати об’ємну стильну зачіску.