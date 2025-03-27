ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
2 хв

Названо 3 нові стрижки, які маскують сивину: коригують овал обличчя, додають волоссю об’єму

Вікових змін не уникнути, однак правильно підібрана стрижка допоможе омолодитися, підкреслити природну красу і надати вашим локонам екстраординарного об’єму.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які стрижки маскують сивину

Які стрижки маскують сивину / © www.freepik.com/free-photo

Стилісти пропонують три модні омолоджувальні стрижки, які вирішують одразу кілька проблем. Ці зачіски не лише маскуватимуть сивину, а й коригуватимуть лице, якщо ви власниця круглого або квадратного обличчя. До того ж стрижки надають волоссю візуальної густоти, здорового сяяння та об’єму, що є ключовою перевагою, бо з віком волосся стає слабким і тьмяним.

Подовжений боб із градуюванням

Яка стрижка маскує сивину / © фото з соцмереж

Яка стрижка маскує сивину / © фото з соцмереж

Боб — це стрижка, яка вже давно стала класичною. Ця зачіска буде ідеальною для тих, хто хоче зробити овал обличчя витонченим, а волосся — візуально густим та об’ємним. Такий боб дає змогу:

  • Створити об’єм у верхній частині голови, що візуально видовжує овал обличчя.

  • Майстерно замаскувати сивину завдяки багатошаровості.

  • Ще одна перевага — можливість недбалого укладання. Достатньо збити локони руками — і ваш неперевершений образ готовий. Грайливі текстуровані пасма надаватимуть динаміки загальному образу, тому зачіска омолоджуватиме років на 10.

Каскад із косим чубчиком

Яка стрижка маскує сивину / © pixabay.com

Яка стрижка маскує сивину / © pixabay.com

Каскадна стрижка — це прекрасний варіант для тих жінок, які хочуть зберегти довжину волосся, але водночас додати локонам легкості та руху. Градуйовані пасма стрижки допоможуть:

  • Замаскувати сивину, рівномірно розподіляючи освітлені пасма і створюючи ефект природного мелірування.

  • Видовжити овал круглого чи квадратного обличчя через подовжені пасма, що обрамлятимуть лице.

  • Додати локонам об’єму в ділянці маківки.

  • Косий чубчик підсилюватиме ефект, зміщуючи акцент і вносячи асиметрію, яка гармонізуватиме загальний образ.

Піксі з подовженими пасмами

Яка стрижка маскує сивину / © Freepik

Яка стрижка маскує сивину / © Freepik

Стрижка піксі — це ідеальний вибір для жінок, які не бояться кардинальних змін у своєму образі. Така зачіска омолоджуватиме, надаватиме легкої динаміки та елегантності водночас. Подовжені пасма стрижки в ділянці верхівки і біля обличчя виконують кілька важливих завдань:

  • Маскують сивину, особливо якщо використовувати мелірування.

  • Візуально видовжують овал лиця, роблять його більш витонченим.

  • Надають загальному образу легкості та підкреслюють природну красу.

  • До того ж піксі не потребує укладання, достатньо просто висушити локони, збити легенько руками, щоб отримати об’ємну стильну зачіску.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie