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Названо 5 трендових суконь на літо 2025, які приховають живіт і підкреслять природну красу
Стилісти цього літа пропонують легкі сукні, в яких можна почуватися стильно і водночас комфортно. Такий одяг приховуватиме живіт та інші недоліки фігури і надаватиме загальному образу елегантного жіночного вигляду.
Хоча б одна із цих літніх суконь має обов’язково бути в гардеробі кожної жінки. Адже такі моделі максимально підкреслюватимуть переваги фігури і маскуватимуть недоліки.
Дизайнери дають декілька рекомендацій тим жінкам, які хочуть приховати живіт та інші недоліка, а також увиразнити свою природну красу.
Не можна носити занадто вільну сукню, бо вона ще більше повнитиме. Також не слід одягати обтислу модель, вона лише увиразнить недоліки.
Необхідно уникати тканин, які підкреслюватимуть живіт, особливо небезпечні трикотажні речі з бавовни та сукні невідповідного розміру.
Влітку 2025 у трендах вільні моделі з легких тканин, які стануть ідеальним варіантом для спекотних днів, але без шкоди для стильного вигляду та комфорту.
Модні експерти рекомендують акцентувати ту частину тіла, яка подобається. І сукня може облягати лише ті місця, які найхудіші.