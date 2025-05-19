Названо 5 трендових суконь на літо 2025, які приховають живіт і підкреслять природну красу

Які трендові сукні на літо 2025, що приховують живіт / © Freepik

Реклама

Хоча б одна із цих літніх суконь має обов’язково бути в гардеробі кожної жінки. Адже такі моделі максимально підкреслюватимуть переваги фігури і маскуватимуть недоліки.

Дизайнери дають декілька рекомендацій тим жінкам, які хочуть приховати живіт та інші недоліка, а також увиразнити свою природну красу.

Не можна носити занадто вільну сукню, бо вона ще більше повнитиме. Також не слід одягати обтислу модель, вона лише увиразнить недоліки.

Необхідно уникати тканин, які підкреслюватимуть живіт, особливо небезпечні трикотажні речі з бавовни та сукні невідповідного розміру.

Влітку 2025 у трендах вільні моделі з легких тканин, які стануть ідеальним варіантом для спекотних днів, але без шкоди для стильного вигляду та комфорту.

Модні експерти рекомендують акцентувати ту частину тіла, яка подобається. І сукня може облягати лише ті місця, які найхудіші.

Сукня-жилет

Які трендові сукні на літо 2025, що приховують живіт / © Mixnews

Сукня зі складками

Які трендові сукні на літо 2025, що приховують живіт / © www.freepik.com/free-photo

Сукня з вузлом

Які трендові сукні на літо 2025, що приховують живіт / © Mixnews

Сукня із завищеною талією

Які трендові сукні на літо 2025, що приховують живіт / © www.freepik.com/free-photo

Сукня з тканини, яка створює оптичну ілюзію

Які трендові сукні на літо 2025, що приховують живіт / © www.freepik.com/free-photo