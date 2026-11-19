Які дрова дають мало тепла

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Не всі дрова однаково добре підходять для опалення будинку. Одні швидко згорають, майже не встигаючи прогріти приміщення, інші сильно димлять і залишають багато сажі в димоході. А деякі взагалі не можна використовувати в печі чи каміні через небезпечні речовини, які виділяються під час горіння.

Фахівці Пенсильванського університету Penn State Extension пояснюють: для ефективного опалення важливі не лише порода дерева, а й щільність та вологість деревини. Найкраще горять добре висушені дрова, тоді як сирі, гнилі та надмірно смолисті можуть створювати проблеми. Ось п’ять видів деревини, з якими варто бути особливо обережними.

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Якими дровами не слід опалювати будинок

Сира та щойно зрубана деревина. Це одна з найгірших помилок під час заготівлі дров. Свіжа деревина містить багато вологи, тому значна частина енергії під час горіння витрачається на її випаровування, а не на обігрів кімнати. У результаті поліна погано розгораються, дають багато диму й залишають більше відкладень у димоході. Дрова потрібно заздалегідь висушувати під навісом із хорошою вентиляцією. Оптимальна вологість для спалювання — не більше 20%.

Гнила та запліснявіла деревина. Старі поліна, які довго лежали на землі або зберігалися у вологому сараї, не підходять для якісного опалення. Вони можуть містити багато вологи, погано горіти, давати значну кількість диму та попелу. Крім того, під час спалювання ураженої пліснявою деревини в повітря можуть потрапляти небажані частинки. Такі дрова краще не використовувати в житловому приміщенні.

Свіжа сосна, ялина та інша смолиста хвойна деревина. Хвойні породи містять смолу, через що можуть швидко розгоратися, іскрити та інтенсивніше утворювати відкладення в димоході за неправильного режиму горіння. Особливо небажано спалювати їх сирими або використовувати як основне паливо без належного догляду за піччю. Водночас суху сосну не потрібно вважати абсолютно непридатною: її можна використовувати в невеликих кількостях, зокрема для розпалювання.

Тополя, верба та осика. Ці породи належать до відносно легких і малощільних. Вони швидко розгораються, але й згорають значно швидше за щільні листяні дрова. Через це доводиться частіше підкладати поліна, а запас тепла в приміщенні підтримувати складніше. Такі дрова можуть бути корисними для розпалювання або короткочасного прогрівання, але як основне паливо для тривалого опалення вони менш вигідні.

Фарбована, просочена та клеєна деревина. Старі меблі, пофарбовані дошки, шматки фанери, ДСП і деревина з лаком не повинні потрапляти до печі. Під час горіння фарби, просочення, клеї та смоли можуть виділяти токсичні сполуки. Це небезпечно для здоров’я людей і може забруднювати опалювальний прилад та димохід. Такі матеріали не можна використовувати навіть тоді, коли вони добре висушені.

Як вибрати дрова, які добре грітимуть

Для тривалого опалення зазвичай обирають сухі дрова з щільних листяних порід — дуба, бука, граба, ясеня чи берези. Вони мають вищу теплотворність на одиницю об’єму, ніж легка деревина, і довше підтримують жар.

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Перед купівлею варто перевірити вологість спеціальним вологоміром: показник має бути не вищим за 20%. Також звертайте увагу на тріщини на торцях полін, вагу та умови зберігання. Сухі дрова зазвичай легші, а під час удару одне об одне видають дзвінкіший звук.

Важливо також регулярно перевіряти й чистити димохід: навіть якісне паливо не гарантує безпечного опалення, якщо в каналі накопичилася сажа та креозот.

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