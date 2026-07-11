Названо 7 домашніх приладів, які мотають світло навіть у вимкненому стані: перевірте за списком

Які прилади споживають багато електроенергії / © Pexels

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Підвищені рахунки за електроенергію не завжди пов’язані зі спекою чи постійною роботою кондиціонера. Чимало домашніх пристроїв продовжують споживати електрику навіть тоді, коли здається, що вони вимкнені. Непомітне енергоспоживання протягом місяця може перетворитися на відчутні додаткові витрати. Експерти радять звернути увагу на техніку, яка працює у фоновому режимі або постійно підключена до мережі. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Телевізійна техніка та приставки

Телевізори, приставки для цифрового телебачення, ігрові консолі, медіаплеєри та пристрої для стримінгу рідко вимикаються повністю. Після натискання кнопки живлення вони зазвичай переходять у режим очікування, залишаючись готовими до швидкого запуску.

Саме через це електроенергія продовжує використовуватися цілодобово. Якщо таких пристроїв у будинку кілька, за рік вони можуть додати до рахунків чималу суму.

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Зарядні пристрої краще не залишати в розетці

Багато хто звик залишати зарядки для смартфонів, планшетів чи ноутбуків підключеними постійно. Навіть без під’єднаного гаджета адаптер продовжує використовувати невелику кількість електроенергії.

Окремо це здається дрібницею, але якщо врахувати всі зарядні пристрої в оселі та тривалий час їхньої роботи, загальні витрати стають значно більшими.

Старі холодильники можуть суттєво збільшувати витрати

Додатковий холодильник у гаражі, літній кухні чи коморі здається зручним рішенням для зберігання запасів. Однак старі моделі часто працюють значно менш економно.

Зношений компресор, слабка теплоізоляція та постійна робота двигуна змушують техніку використовувати більше електроенергії. Якщо холодильник використовується лише зрідка, варто оцінити, чи виправдовує він свої витрати.

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Домашній офіс також впливає на рахунки

Настільні комп’ютери, великі монітори, принтери, сканери та інша офісна техніка нерідко залишаються підключеними навіть після завершення роботи.

Якщо не вимикати обладнання повністю або не користуватися енергозберігальними режимами, воно продовжуватиме витрачати електроенергію.

Кондиціонери потребують регулярного догляду

Кондиціонер із забрудненими фільтрами або несправною системою охолодження працює довше та споживає більше електроенергії.

Фахівці рекомендують регулярно очищати фільтри, проводити профілактичне обслуговування та не встановлювати надто низьку температуру. Це не лише допоможе заощадити, а й подовжить термін служби обладнання.

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Смарт-пристрої працюють постійно

Wi-Fi-роутери, смарт-колонки, камери відеоспостереження, розумні розетки, системи сигналізації та інші пристрої «розумного дому» функціонують безперервно.

Хоча кожен із них споживає небагато електроенергії, разом вони створюють постійне навантаження на електромережу та поступово збільшують щомісячні витрати.

Насоси та інше допоміжне обладнання

Для власників приватних будинків окремою статтею витрат можуть бути насоси для басейнів, систем поливу чи водопостачання.

Експерти радять використовувати сучасні моделі з автоматичним регулюванням потужності та налаштовувати їхню роботу лише тоді, коли це дійсно необхідно.

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Як зменшити рахунки за електроенергію

Щоб не переплачувати, варто вимикати з розетки техніку, якою тимчасово не користуються, застосовувати подовжувачі з вимикачами, регулярно обслуговувати кондиціонери та холодильники, а також поступово замінювати застарілі електроприлади на сучасні енергоефективні моделі.

Навіть кілька простих звичок можуть помітно скоротити споживання електроенергії без втрати комфорту. За рік така економія здатна зменшити витрати на оплату комунальних послуг на відчутну суму.

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