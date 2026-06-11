Названо 7 найкращих порід собак для великих сімей: ветеринари пояснили вибір

Сенбернар / © Credits

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Для великих родин, де вдома постійно багато людей, важливо обрати собаку, яка комфортно почуватиметься в активному сімейному середовищі. Ветеринари зазначають, що для такого способу життя найчастіше рекомендують породи, які вирізняються дружнім характером, відданістю та здатністю адаптуватися до насиченого розпорядку дня.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Експерти назвали сім порід собак, які особливо добре підходять для великих сімей. До переліку увійшли німецька вівчарка, бернський зенненхунд, пудель, боксер, золотистий ретривер, ірландський вовкодав і сенбернар.

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Німецькі вівчарки відомі своєю відданістю, розумом і сміливістю. Ветеринари зазначають, що ці собаки сильно прив’язуються до своїх господарів і часто сприймають сім’ю як власну «зграю». Водночас порода потребує регулярних фізичних навантажень, тому особливо добре почувається в активних родинах. Фахівці також наголошують на важливості ранньої соціалізації та дресирування.

Серед порід, які добре ладнають із дітьми, експерти виділяють бернського зенненхунда. Цих собак часто називають «ніжними велетнями» через їхній спокійний і доброзичливий характер. Вони люблять перебувати поруч із людьми, легко навчаються та можуть брати участь у сімейних прогулянках і походах, залишаючись при цьому врівноваженими вдома.

Ще однією популярною породою для сімей є пудель. Ветеринари звертають увагу на високий інтелект цих собак, завдяки якому вони добре піддаються навчанню. Крім того, пуделі товариські та легко знаходять спільну мову з різними членами родини. Додатковою перевагою називають те, що вони майже не линяють.

Для сімей, які ведуть активний спосіб життя, фахівці радять звернути увагу на боксерів. Ця порода вирізняється енергійністю, грайливістю та терплячим характером. За словами ветеринарів, боксери люблять інтерактивні ігри та потребують достатньої кількості фізичної активності.

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До списку також потрапив золотистий ретривер, якого часто вважають однією з найкращих сімейних порід. Ветеринари характеризують цих собак як дружелюбних, відданих і здатних швидко пристосовуватися до різних умов. Вони люблять проводити час із людьми та добре почуваються в активному сімейному середовищі.

Серед великих порід експерти окремо відзначають ірландського вовкодава. Попри значні розміри, ці собаки мають спокійний характер і, за словами фахівців, рідко проявляють агресію. Вони добре адаптуються до життя у великій родині та потребують регулярних прогулянок.

Замикає список сенбернар. Ветеринари називають його справжнім «ніжним велетнем». Порода відома спокійною вдачею, терплячим ставленням до дітей і прагненням піклуватися про людей. Водночас через великі розміри таким собакам необхідне раннє виховання та дресирування.

Нагадаємо, попри компактні розміри, деякі породи собак можуть бути справжнім викликом для власників. Кінологиня назвала найважчу у вихованні породу.

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