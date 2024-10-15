Названо чотири ефективних способи, щоб очистити шви між плиткою в домашніх умовах

Очищаючи плитку в ванній кімнаті, більшість часто забуває про шви між нею. Але саме тут накопичується найбільше бруду, який потім досить складно вивести.

Якщо довгий час не очищати шви між плиткою, то в них будуть формуватися цвіль та грибок. Не обов'язково використовувати для чищення хімічні засоби. Існують і домашні методи, які працюють не менш ефективно.

Гаряча вода

Якщо бруду на швах між плиткою ще небагато, тоді впоратися з ним зможе звичайна гаряча вода. Налийте її у зручний розпилювач, нанесіть на кахельну поверхню, а потім протріть шви м'якою щіткою. Не забудьте після процедури очищення додатково протерти сухою ганчіркою. Якщо у вас вдома є пароочисник, можете скористатися ним. Він надзвичайно ефективно очищає шви між плиткою за допомогою гарячої пари.

Вода з оцтом

Легкі плями і невеликий бруд можна очистити за допомогою простого домашнього засобу з рівних часнин води і оцту. Розпиліть розчин на шви, дайте йому подіяти, залишивши на щонайменше 5 хвилин. Потім потріть всі ці місця жорсткою щіткою, промийте теплою водою. Дуже важливо не використовувати чистий оцет, тому що він має високу кислотність і може зіпсувати саму плитку.

Оцет з харчовою содою

Це один з найпопулярніших домашніх засобів, які часто використовують для видалення стійких плям. Для його приготування змішайте харчову соду з водою до утворення густої пасти. Нанесіть пасту на поверхню плитки, приділяючи особливу увагу швам. Потім розчиніть оцет в теплій воді (рівні частини обох інгредієнтів) і нанесіть розчин на пасту. Утвориться хімічна реакція соди і оцту, на поверхні почнуть з'являтися бульбашки, які згодом перетворяться на пінисту суміш. Коли утворення бульбашок припинеться протріть шви між плиткою щіткою. Не забудьте змити пасту теплою водою.

Також можна створити пасту з соди і оцту, нанести її на шви між плиткою і залишити на 30 хвилин, а потім змити теплою водою.

Перекис водню

Якщо на плитці помітні досить серйозні плями, розпиліть на шви між плиткою перекис водню і залишіть на кілька хвилин, щоб він подіяв на бруд. Потім почистіть щіткою з жосткою щетиною і промийте теплою водою. Ви можете зробити пасту з перекису водню і харчової соди, яку також потрібно нанести на шви, а потім ретельно змити теплою водою.

Принаймні раз на тиждень очищайте шви між плиткою розчином з води і оцту, щоб тут не накопичувався бруд. Тоді процес прибирання не займатиме у вас багато часу та сил.

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