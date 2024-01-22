Названо 4 овочі, насіння яких треба сіяти вже зараз, щоб отримати урожай наприкінці весни

Якщо бажаєте ласувати своїми овочами наприкінці весни, треба подбати про це вже зараз. Експерти назвали чотири овочеві культури, насіння яких можна висівати наприкінці січня для подальшого перенесення у відкритий ґрунт. Розповідаємо, що необхідно сіяти вже зараз і як доглядати за розсадою, щоб вона росла міцною і не хворіла.

Насіння яких овочів треба висівати в січні: поради експертів

Помідори. Розсаду помідорів можна вирощувати самостійно, тоді ви напевно знатимете, що вона якісна і буде добре плодоносити. Для вирощування розсади на підвіконні варто обирати низькорослі види і сорти з невеликими плодами. Щоб перевірити якість насіння, перед посадкою замочіть його у солоній воді, додавши чверть ложки солі на 200 грамів рідини. Неякісне насіння спливе на поверхню, тому його можна сміливо викидати. Аби розсада була міцною і не хворіла, досвідчені городники рекомендують намочити насіння на двадцять хвилин у розчині марганцівки 1%, а потім ретельно промити водою кімнатної температури. Найкраще висівати по три насінини в стаканчик, а потім видаляти найслабші сходи. Під час догляду за помідорами варто забезпечувати рослинам помірну вологість та світло.

Розсаду помідорів можна вирощувати самостійно, тоді ви напевно знатимете, що вона якісна і буде добре плодоносити. Для вирощування розсади на підвіконні варто обирати низькорослі види і сорти з невеликими плодами. Щоб перевірити якість насіння, перед посадкою замочіть його у солоній воді, додавши чверть ложки солі на 200 грамів рідини. Неякісне насіння спливе на поверхню, тому його можна сміливо викидати. Аби розсада була міцною і не хворіла, досвідчені городники рекомендують намочити насіння на двадцять хвилин у розчині марганцівки 1%, а потім ретельно промити водою кімнатної температури. Найкраще висівати по три насінини в стаканчик, а потім видаляти найслабші сходи. Під час догляду за помідорами варто забезпечувати рослинам помірну вологість та світло. Огірки. Для вирощування розсади слід вибирати мініплідні огірки ранніх сортів. Насіння треба перевірити та обробити за таким самим принципом, як і томати. Рекомендовано висівати огірки у стаканчики на глибину не менше півтора сантиметри, присипавши зверху землею. Потім полийте водою кімнатної температури і накрийте стаканчики поліетиленом. Кожного дня варто відкривати розсаду і регулярно її поливати. Коли рослини стануть більшими, їх потрібно пересадити у глибокі ємності.

Для вирощування розсади слід вибирати мініплідні огірки ранніх сортів. Насіння треба перевірити та обробити за таким самим принципом, як і томати. Рекомендовано висівати огірки у стаканчики на глибину не менше півтора сантиметри, присипавши зверху землею. Потім полийте водою кімнатної температури і накрийте стаканчики поліетиленом. Кожного дня варто відкривати розсаду і регулярно її поливати. Коли рослини стануть більшими, їх потрібно пересадити у глибокі ємності. Редис. Цей овоч дуже простий у догляді і зовсім не вибагливий. Для вирощування редису треба взяти широку ємність висотою до 20 сантиметрів. Перед посівом насіння необхідно замочити у воді на годину, потім висадити у пухкий підживлений ґрунт. Висівати розсаду варто на глибину до півтора сантиметра на відстані від п’яти до семи сантиметрів. Поливати рослини треба теплою водою, ємність слід накривати поліетиленом до перших сходів.

Цей овоч дуже простий у догляді і зовсім не вибагливий. Для вирощування редису треба взяти широку ємність висотою до 20 сантиметрів. Перед посівом насіння необхідно замочити у воді на годину, потім висадити у пухкий підживлений ґрунт. Висівати розсаду варто на глибину до півтора сантиметра на відстані від п’яти до семи сантиметрів. Поливати рослини треба теплою водою, ємність слід накривати поліетиленом до перших сходів. Гострий перець. На посів розсади рекомендовано вибирати карликовий дрібнолистий сорт, що ростиме невеликими кущиками. Перед посівом насіння варто пророщувати, щоб воно швидше сходило. Для цього покладіть насіння на шар вологої марлі та накрийте іншим, регулярно обприскуючи водою упродовж п’яти-семи днів. Потім виберіть саме якісне пророщене насіння та висадіть перець у горщики чи великі стакани. Розсаду треба регулярно поливати і забезпечити їй якомога більше денного світла.

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