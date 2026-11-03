Названо чотири знаки зодіаку, які в листопаді позбудуться усіх своїх проблем

Гороскоп на листопад 2026 / © Mixnews

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Листопад 2026 року для чотирьох знаків зодіаку може стати місяцем довгоочікуваних змін. Ситуації, які тривалий час не вирішувалися, поступово зрушать із місця, складні розмови нарешті дадуть результат, а фінансові та особисті питання отримають шанс на сприятливе завершення. Найбільше приводів для оптимізму матимуть Телець, Рак, Терези та Козоріг. Для них останній місяць осені може стати початком нового етапу, коли замість постійного подолання труднощів з’явиться більше можливостей діяти впевнено.

Телець — нарешті вирішаться питання, які не давали спокою

Для Тельців листопад стане періодом виходу із затяжної невизначеності. Те, що довго відкладалося або залежало від рішень інших людей, почне прояснюватися. Особливо сприятливими можуть бути питання роботи, грошей і побуту.

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У професійній сфері з’явиться можливість домовитися про вигідніші умови, отримати відповідь на важливу пропозицію або завершити справу, яка забирала багато сил. У фінансах варто звернути увагу на практичні рішення: повернення боргів, додатковий заробіток або перегляд витрат. В особистому житті стане легше відпустити старі образи й перестати повертатися до ситуацій, які вже не можна змінити.

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Рак — особисті проблеми поступляться місцем спокою

Ракам листопад обіцяє більше ясності у стосунках і сімейних справах. Якщо останнім часом накопичувалися непорозуміння, з’явиться нагода відверто поговорити та знайти рішення, яке влаштує обидві сторони.

Самотні представники знаку можуть познайомитися з людиною, з якою виникне взаємна симпатія. Тим, хто вже перебуває у стосунках, варто приділити більше уваги спільним планам. У робочих питаннях також можливі позитивні зрушення: давня проблема може вирішитися завдяки підтримці колеги або несподіваній пропозиції. Головне, не замикатися в собі й не намагатися самостійно впоратися з усім.

Терези — труднощі на роботі та у фінансах почнуть відступати

Для Терезів останній місяць осені може стати часом важливих рішень. Особливо це стосуватиметься роботи, професійного розвитку та матеріального становища. Якщо доводилося довго чекати на результати своєї праці, листопад може принести новини, які допоможуть рухатися далі.

Можливі цікаві пропозиції, нові знайомства та домовленості, що відкриють перспективи на майбутнє. У фінансовій сфері з’явиться можливість упорядкувати бюджет і позбутися частини зобов’язань. В особистому житті Терезам варто перестати відкладати важливі розмови: саме відвертість допоможе розв’язати давні суперечності.

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Козоріг — завершиться складний період і відкриються нові перспективи

Козороги можуть відчути, що обставини нарешті складаються на їхню користь. Листопад стане вдалим періодом для завершення справ, які тривалий час залишалися незакритими. Особливо помітні зміни можливі в кар’єрі та фінансах.

Тим, хто шукає роботу або планує змінити професійний напрям, можуть трапитися перспективні можливості. Уже працевлаштовані Козороги матимуть нагоду продемонструвати свої здібності та отримати визнання. У стосунках стане простіше визначити, чого хочеться насправді, і відмовитися від того, що давно не приносить радості.

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