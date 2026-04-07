Названо чотири знаки зодіаку, яким доля завжди дарує другий шанс: хто ці щасливці

У житті кожної людини бувають моменти, коли здається, що можливості втрачені назавжди. Але є ті, кому ніби сам всесвіт дає ще один шанс — виправити помилки, почати з нуля або отримати нову можливість там, де інші вже опустили руки. Астрологи переконують, що деякі знаки зодіаку мають особливу здатність відновлюватися після невдач і повертатися сильнішими.

Овен

Овни не бояться поразок. Навіть якщо щось не вдається, вони швидко збираються і починають діяти знову. Саме ця внутрішня рішучість і дає їм другі шанси. Вони не чекають, поки можливість сама прийде, а створюють її власними руками.

Життя ніби «підлаштовується» під їхню енергію, відкриваючи нові двері тоді, коли інші вже здаються.

Скорпіон

Скорпіони — справжні експерти у трансформації. Вони здатні пройти через складні періоди і повністю змінити своє життя.

Їхня сила в тому, що вони не бояться втрат, навпаки, використовують їх як точку росту. Саме тому доля часто дає їм шанс почати заново, але вже на більш високому рівні.

Стрілець

Стрільці відомі своїм оптимізмом. Навіть після невдач вони зберігають віру в краще і продовжують рухатися вперед.

Їхня відкритість до нового притягує можливості. Часто саме тоді, коли ситуація здається безвихідною, у їхньому житті з’являється несподіваний шанс, який змінює все.

Риби

Риби мають сильну інтуїцію, яка допомагає їм відчувати, коли варто спробувати ще раз.

Вони не діють напролом, а тонко відчувають правильний момент. Саме це дозволяє їм отримувати другі шанси там, де інші їх навіть не помічають.