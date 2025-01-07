Названо дати, в які народжуються найкращі батьки: перевірте свою

Напевно, багато хто турбується, чи впорається з такою місією, як батьківство.

Ресурс "Радіо Трек" пише, що нумерологиня Дана назвала дати, коли народжуються ті люди, які стають найкращими батьками.

В які дати народжуються люблячі й турботливі батьки: пояснення нумерологині

Спеціалістка з нумерології вказує на те, що гарні батьки народжуються в дати, які мають цифри 2 і 6. Ці люди вкрай чуйні й турботливі, обожнюють малюків і самовіддано піклуються про них.

Ті, хто має в даті народження число 3, також будуть гарними батьками для своїх діточок. Однак, тут варто звертати увагу на те, що вони можуть багато часу приділяти своїй роботі та самореалізації.

А ось люди з цифрами 7 і 8 у даті народження – це справжні гіперопікуни. Турбота, звичайно, вкрай важлива, однак все має бути в міру. Бо можуть бути деякі непорозуміння, коли дітки увійдуть у підлітковий період.

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