Названо дні, коли треба садити озимий часник 2025 року: головки виростуть з кулак і не гнитимуть

Які місця найкращі для садіння часнику

Сонячна ділянка. Часник не любить затінку, щоб головки виросли великими, вибирайте місця, де сонце буває хоча б 6-7 годин на день.

Легкий ґрунт. Найкраще часник почувається у суглинках і супіщаних землях із нейтральною або слабокислою реакцією. На важкому глинистому ґрунті головки дрібнішають і швидко уражаються гниллю.

Дотримуйтеся правил сівозміни. Ідеальні попередники — це бобові, огірки, кабачки та капуста. Не можна садити часник після цибулі й картоплі, адже вони виснажують землю й залишають у ґрунті спільних шкідників.

Дренаж і сухість. Вода, що застоюється — головний ворог часнику. Якщо ґрунт надто вологий, варто підняти грядку на 20 см.

У які дні садити озимий часник 2025 року за місячним календарем

Астрологи та досвідчені городники сходяться на думці: озимий часник найкраще садити на спадний місяць у знаках земної та водної стихії. Саме в цей час коріння активно розвивається, а рослина набуває силу, щоб добре пережити зиму.

Сприятливі дні для садіння озимого часнику 2025 року за місячним календарем:

Вересень: 16, 17, 20, 21, 25, 26.

Жовтень: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23.

Листопад: 1, 2, 6, 7, 10, 11.

Несприятливі дні, коли повний і молодий місяць — 6 жовтня, 21 жовтня, 5 листопада, 20 листопада. У ці дні садіння може призвести до слабкого вкорінення і хвороб.

Поради з догляду за озимим часником