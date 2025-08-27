- Дата публікації
Названо дні, коли треба садити озимий часник 2025 року: головки виростуть з кулак і не гнитимуть
Озимий часник — одна з тих культур, яка не потребує надмірного догляду, але вимагає точності у виборі місця та строків садіння. Якщо дотриматися правил, навесні ви отримаєте великі, соковиті головки без ознак гнилі та хвороб.
Які місця найкращі для садіння часнику
Сонячна ділянка. Часник не любить затінку, щоб головки виросли великими, вибирайте місця, де сонце буває хоча б 6-7 годин на день.
Легкий ґрунт. Найкраще часник почувається у суглинках і супіщаних землях із нейтральною або слабокислою реакцією. На важкому глинистому ґрунті головки дрібнішають і швидко уражаються гниллю.
Дотримуйтеся правил сівозміни. Ідеальні попередники — це бобові, огірки, кабачки та капуста. Не можна садити часник після цибулі й картоплі, адже вони виснажують землю й залишають у ґрунті спільних шкідників.
Дренаж і сухість. Вода, що застоюється — головний ворог часнику. Якщо ґрунт надто вологий, варто підняти грядку на 20 см.
У які дні садити озимий часник 2025 року за місячним календарем
Астрологи та досвідчені городники сходяться на думці: озимий часник найкраще садити на спадний місяць у знаках земної та водної стихії. Саме в цей час коріння активно розвивається, а рослина набуває силу, щоб добре пережити зиму.
Сприятливі дні для садіння озимого часнику 2025 року за місячним календарем:
Вересень: 16, 17, 20, 21, 25, 26.
Жовтень: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23.
Листопад: 1, 2, 6, 7, 10, 11.
Несприятливі дні, коли повний і молодий місяць — 6 жовтня, 21 жовтня, 5 листопада, 20 листопада. У ці дні садіння може призвести до слабкого вкорінення і хвороб.
Поради з догляду за озимим часником
Правильна глибина. Садіть зубчики на 6 см глибиною у легкий ґрунт та на 8 см — у важчий. Це вбереже посівний матеріал від вимерзання.
Мульчування. Шар соломи, сухого листя чи торфу товщиною 5 см збереже тепло взимку та збалансує вологість.
Весняний догляд. Коли зійде сніг, мульчу варто трохи розпушити, щоб ґрунт швидше прогрівався. У цей період корисно підгодувати часник настоєм коров’яку чи деревним попелом.
Поливання. Часник не любить надлишку вологи, але у травні-червні йому потрібне регулярне поливання, щоб головки активно набирали розмір.
Видалення стрілок. У сортів часнику, які випускають стрілки, їх треба видаляти, щойно вони закрутяться кільцем. Тоді вся сила рослини піде в головку.