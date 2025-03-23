Названо дві найголовніші причини, чому після 30 років людина почувається нещасною

Психотерапевти дають рекомендації, як підтримати себе у найскладніші моменти життя, щоб відчувати стабільність та емоційне благополуччя.

Експерти говорять, що рівень щастя після 30 років може істотно знижуватися під впливом цілого комплексу фізіологічних і соціальних факторів. Серед них найголовнішими є фінансові труднощі та проблеми зі здоров'ям.

У людей після тридцяти років, як зазначають фахівці, відбуваються зміни в гормональному фоні, починає сповільнюватися метаболізм. А це впливає як на загальне здоров’я, так і на емоційний стан. З іншого боку – це той життєвий період, коли на людину починають тиснути професійні та родинні обов’язки, фінансові труднощі та інші чинники, які викликають неабиякий стрес.

Експерти наголошують, що у віці 35-40 років багато хто стикається з так званою кризою середнього віку. Яка змушує переглянути свої життєві цілі, цінності та спосіб життя. Людина у цьому віці не отримує задоволення ні від своєї роботи, ні від спілкування з тими, кого ще вчора вважала найкращими друзями.

Саме в такі кризові періоди, пояснюють психотерапевти, треба вчитися швидко адаптуватися до змін, які часто супроводжуються стресовими ситуаціями. Фахівці наголошують, що важливо постійно розвивати емоційну стійкість і знаходити способи для підтримання внутрішньої рівноваги.

Щоб підтримувати своє емоційне благополуччя на належному рівні, треба вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і більше приділяти уваги спілкуванню з людьми, які наповнюють. Тоді навіть за найвищого рівня стресу можна буде зберегти емоційну стабільність і значно підвищити загальне відчуття щастя.

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