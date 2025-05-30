Названо головний тренд педикюру літа 2025: чому всі вибирають цей відтінок

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © www.freepik.com/free-photo

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Через кілька днів розпочнеться сезон відкритого взуття і пляжного настрою. Саме зараз настав влучний момент, щоб подбати про свій педикюр, адже доглянуті ніжки — це не просто естетика, а запорука впевненості у своїй красі. Цього літа фаворит у світі педикюру — делікатний молочний відтінок, який підкорив весняні подіуми та впевнено крокує у літній сезон.

Що таке milky-педикюр і чим він такий особливий

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

Цей тренд базується на ніжних, напівпрозорих білих тонах, що нагадують відтінок свіжого молока. Він позбавлений яскравості класичного білого лаку, натомість дарує образу витонченість, елегантність і легкість.

Milky-покриття наноситься у 1–2 шари: залежно від бажаного ефекту — від ледь вловимого напівпрозорого блиску до глибшого молочного сяйва. І найголовніше — такий педикюр має бездоганний вигляд за будь-якого освітлення та з будь-яким типом взуття.

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Чому варто вибирати саме milky-педикюр

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

Універсальний для будь-якого образу. Цей відтінок підходить до всіх видів літнього взуття — від пляжних в’єтнамок до елегантних босоніжок. Ви можете змінювати образ щодня, цей педикюр залишатиметься влучним акцентом, що увиразнюватиме ваш загальний аутфіт.

Ефект доглянутих ніжок. Молочний лак візуально освітлює нігтьову пластину, робить пальці ніжнішими й естетично витонченими. Він чудово підкреслює засмагу та додає охайності навіть найпростішому образу.

Безпрограшна класика. Milky-відтінок не приїдається і не виходить з моди. Навіть через кілька тижнів після нанесення він має свіжий вигляд, не акцентує увагу на відростанні нігтів і зберігає свою привабливість.

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews