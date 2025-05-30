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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Названо головний тренд педикюру літа 2025: чому всі вибирають цей відтінок

Такий колір буде ідеальним вибором для тих жінок, які хочуть підкреслити красу і досконалість своїх ніжок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який модний колір педикюру на літо 2025

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Через кілька днів розпочнеться сезон відкритого взуття і пляжного настрою. Саме зараз настав влучний момент, щоб подбати про свій педикюр, адже доглянуті ніжки — це не просто естетика, а запорука впевненості у своїй красі. Цього літа фаворит у світі педикюру — делікатний молочний відтінок, який підкорив весняні подіуми та впевнено крокує у літній сезон.

Що таке milky-педикюр і чим він такий особливий

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

Цей тренд базується на ніжних, напівпрозорих білих тонах, що нагадують відтінок свіжого молока. Він позбавлений яскравості класичного білого лаку, натомість дарує образу витонченість, елегантність і легкість.

Milky-покриття наноситься у 1–2 шари: залежно від бажаного ефекту — від ледь вловимого напівпрозорого блиску до глибшого молочного сяйва. І найголовніше — такий педикюр має бездоганний вигляд за будь-якого освітлення та з будь-яким типом взуття.

Чому варто вибирати саме milky-педикюр

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

  • Універсальний для будь-якого образу. Цей відтінок підходить до всіх видів літнього взуття — від пляжних в’єтнамок до елегантних босоніжок. Ви можете змінювати образ щодня, цей педикюр залишатиметься влучним акцентом, що увиразнюватиме ваш загальний аутфіт.

  • Ефект доглянутих ніжок. Молочний лак візуально освітлює нігтьову пластину, робить пальці ніжнішими й естетично витонченими. Він чудово підкреслює засмагу та додає охайності навіть найпростішому образу.

  • Безпрограшна класика. Milky-відтінок не приїдається і не виходить з моди. Навіть через кілька тижнів після нанесення він має свіжий вигляд, не акцентує увагу на відростанні нігтів і зберігає свою привабливість.

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

Який модний колір педикюру на літо 2025 / © Mixnews

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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