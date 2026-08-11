Названо гриби, які призупиняють процеси старіння: їх називають справжнім еліксиром молодості

Яка користь грибів для омолодження / © www.freepik.com/free-photo

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Гриби можуть бути значно ціннішими для раціону, ніж здається на перший погляд. Вони містять білок, клітковину, вітаміни, мінерали та біологічно активні сполуки, серед яких особливу увагу науковців привертає ерготіонеїн. Цю речовину дослідники пов’язують із захистом клітин від окисного стресу та підтримкою здорового старіння. Ерготіонеїн міститься в різних видах їстівних грибів і привертає увагу саме через можливий вплив на мозок та інші системи організму. У наукових оглядах його вже називають перспективною речовиною для досліджень здорового довголіття, хоча говорити про доведений «еліксир молодості» поки зарано.

Чому саме гриби зацікавили науковців

Одна з головних причин — ерготіонеїн. Це природна сполука з антиоксидантними властивостями, яку організм може накопичувати за допомогою спеціального транспортера OCTN1.

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Окисний стрес та хронічне запалення вважаються одними з процесів, пов’язаних із віковими змінами та розвитком низки захворювань. Саме тому речовини, здатні впливати на ці механізми, активно досліджують у контексті здорового старіння.

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Огляд 2025 року, який об’єднав 19 досліджень ерготіонеїну, зазначає потенційні антиоксидантні, протизапальні та антистаріючі властивості цієї сполуки, а також можливий захисний вплив на нервову систему. Водночас автори наголошують, що потрібні масштабніші клінічні дослідження.

Які гриби варто додати до раціону

Особливо корисними є гливи, шиїтаке та звичайні печериці. Усі вони містять біологічно активні речовини, а гриби загалом є одним із харчових джерел ерготіонеїну.

Печериці також мають важливу перевагу — вони доступні та легко вписуються у щоденний раціон. Гливи можна додавати до супів, тушкованих страв, омлетів або використовувати як гарнір. Шиїтаке добре підходять до овочевих страв, круп та супів.

Дослідження науковців підтверджують, що ерготіонеїн із грибів добре засвоюється організмом. У невеликому клінічному експерименті після вживання грибів рівень цієї сполуки в крові підвищувався.

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Яка користь грибів для роботи мозку

Окремий напрям досліджень стосується когнітивного здоров’я. У дослідженні американців віком від 60 років споживання грибів аналізували у зв’язку з результатами тестів пам’яті, швидкості обробки інформації та інших когнітивних функцій. Автори розглядали ерготіонеїн, глутатіон і вітамін D як можливі чинники, що можуть пояснювати потенційний нейропротекторний ефект грибів.

Ще цікавіші результати отримали під час спостереження за 470 літніми людьми, які відвідували клініки пам’яті. Нижчі концентрації ерготіонеїну в крові були пов’язані з гіршими показниками когнітивних функцій і швидшим функціональним погіршенням.

А як щодо серця та довголіття

Систематичний огляд досліджень щодо впливу грибів на серце й судини також вказує на потенційні позитивні зв’язки, хоча доказова база ще потребує подальшого вивчення.

Є й цікаві спостережні дані щодо тривалості життя. Аналіз NHANES та метааналіз проспективних досліджень вивчали зв’язок між споживанням грибів і ризиком смерті. Окремі результати показали нижчий ризик загальної смертності серед людей, які вживали гриби.

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Як правильно їсти гриби, щоб отримати максимальну користь

Щоб отримувати користь, не потрібно їсти величезні порції. Гриби можна регулярно додавати до збалансованого меню разом з овочами, крупами, бобовими, рибою та іншими продуктами.

Найкраще вибирати звичайні їстівні гриби, куплені у перевірених місцях. Не варто вживати дикорослі гриби, якщо ви не маєте достатніх знань для їхнього точного визначення.

Також гриби краще добре термічно обробляти та не перетворювати їх на страву з великою кількістю солі, жирних соусів і переробленого м’яса.

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