Названо ідеальні осінні дати 2025 року, щоб заквасити капусту — чи можна це робити з підмороженою
Квашена капуста — один із найпопулярніших сезонних запасів українців. Цей корисний овоч легко придбати на осінніх ярмарках без удару по сімейному бюджету, а приготувати його на зиму можна без особливих зусиль. Головне — правильний вибір дати квашення.
Цьогоріч погода внесла свої корективи в звичний ритм життя українців. Різке похолодання у другій половині вересня змусило дачників змінити терміни збирання овочів через перші, але досить суворі заморозки.
Капусту зазвичай прибирають у кінці сезону. Пізні сорти ростуть до перших морозів, тобто до кінця вересня — початку жовтня. До цього часу кочани стають щільними та ідеальними для тривалого зберігання, засолювання та квашення.
Якщо погода підкаже, коли збирати капусту з грядки, то визначити найкращий день для квашення допоможе місячний календар. Багато дачників і фермерів орієнтуються на нього не лише під час висаджування та збирання врожаю, а й для кулінарних заготовок.
Місячні фази і секрети хрусткої капусти
Вважається, що найсприятливіші дні для квашення — фаза Місяця, що зростає. Під час повного Місяця капусту квасити не рекомендують: за досвідом господинь, вона в цей період виходить м’якою і занадто кислою.
2025 року осінні повні Місяці припадають на:
7 жовтня;
5 листопада;
5 грудня.
У ці дні і декілька після них краще «відкласти ножі».
Щоб отримати традиційний хрускіт і ідеальну кислоту, варто чекати 5–6 днів після нового Місяця. Зростальний Місяць вважається оптимальним часом для маринадів і засолок.
Ідеальні дати квашення восени і взимку 2025 року
27–28 вересня;
22–23 і 27–28 жовтня;
23–24 листопада;
25–26 грудня.
А що робити з підмороженою капустою
Цьогорічні заморозки прийшли несподівано після теплої погоди, тож дехто міг пропустити момент збирання. Підморожені кочани не варто викидати — їх можна і навіть варто квасити. Одноразове підмерзання не погіршує корисні властивості овоча.
Єдиний мінус — така капуста може бути менш хрусткою, але ферментація відбуватиметься швидше. Тому її краще використовувати для швидкого споживання, а не для тривалого зберігання.
Найпоширеніші помилки під час квашення
Неправильна ємність. Алюмінієві каструлі чи банки не підходять: метал реагує з кислотою, капуста стає гіркою і тьмяною.
Сорт капусти. Для квашення підходять щільні, зрілі кочани пізніх сортів. Недозрілі з темно-зеленим листям не дадуть хрусткого результату.
Сіль. Використовуйте кам’яну сіль середнього або великого помолу, не йодовану. Йод пригнічує молочнокисле бродіння, капуста потемніє і стане м’якою.
Правильна дата, правильний сорт і правильна сіль — і ваша квашена капуста буде хрусткою, ароматною та корисною всю зиму.