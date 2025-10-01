ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Названо ідеальні осінні дати 2025 року, щоб заквасити капусту — чи можна це робити з підмороженою

Квашена капуста — один із найпопулярніших сезонних запасів українців. Цей корисний овоч легко придбати на осінніх ярмарках без удару по сімейному бюджету, а приготувати його на зиму можна без особливих зусиль. Головне — правильний вибір дати квашення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Найкращі дати для квашення капусти восени 2025 року

Найкращі дати для квашення капусти восени 2025 року / © unsplash.com

Цьогоріч погода внесла свої корективи в звичний ритм життя українців. Різке похолодання у другій половині вересня змусило дачників змінити терміни збирання овочів через перші, але досить суворі заморозки.

Капусту зазвичай прибирають у кінці сезону. Пізні сорти ростуть до перших морозів, тобто до кінця вересня — початку жовтня. До цього часу кочани стають щільними та ідеальними для тривалого зберігання, засолювання та квашення.

Якщо погода підкаже, коли збирати капусту з грядки, то визначити найкращий день для квашення допоможе місячний календар. Багато дачників і фермерів орієнтуються на нього не лише під час висаджування та збирання врожаю, а й для кулінарних заготовок.

Місячні фази і секрети хрусткої капусти

Вважається, що найсприятливіші дні для квашення — фаза Місяця, що зростає. Під час повного Місяця капусту квасити не рекомендують: за досвідом господинь, вона в цей період виходить м’якою і занадто кислою.

2025 року осінні повні Місяці припадають на:

  • 7 жовтня;

  • 5 листопада;

  • 5 грудня.

У ці дні і декілька після них краще «відкласти ножі».

Щоб отримати традиційний хрускіт і ідеальну кислоту, варто чекати 5–6 днів після нового Місяця. Зростальний Місяць вважається оптимальним часом для маринадів і засолок.

Ідеальні дати квашення восени і взимку 2025 року

  • 27–28 вересня;

  • 22–23 і 27–28 жовтня;

  • 23–24 листопада;

  • 25–26 грудня.

А що робити з підмороженою капустою

Цьогорічні заморозки прийшли несподівано після теплої погоди, тож дехто міг пропустити момент збирання. Підморожені кочани не варто викидати — їх можна і навіть варто квасити. Одноразове підмерзання не погіршує корисні властивості овоча.

Єдиний мінус — така капуста може бути менш хрусткою, але ферментація відбуватиметься швидше. Тому її краще використовувати для швидкого споживання, а не для тривалого зберігання.

Найпоширеніші помилки під час квашення

  1. Неправильна ємність. Алюмінієві каструлі чи банки не підходять: метал реагує з кислотою, капуста стає гіркою і тьмяною.

  2. Сорт капусти. Для квашення підходять щільні, зрілі кочани пізніх сортів. Недозрілі з темно-зеленим листям не дадуть хрусткого результату.

  3. Сіль. Використовуйте кам’яну сіль середнього або великого помолу, не йодовану. Йод пригнічує молочнокисле бродіння, капуста потемніє і стане м’якою.

Правильна дата, правильний сорт і правильна сіль — і ваша квашена капуста буде хрусткою, ароматною та корисною всю зиму.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie