Найкращі дати для квашення капусти восени 2025 року / © unsplash.com

Цьогоріч погода внесла свої корективи в звичний ритм життя українців. Різке похолодання у другій половині вересня змусило дачників змінити терміни збирання овочів через перші, але досить суворі заморозки.

Капусту зазвичай прибирають у кінці сезону. Пізні сорти ростуть до перших морозів, тобто до кінця вересня — початку жовтня. До цього часу кочани стають щільними та ідеальними для тривалого зберігання, засолювання та квашення.

Якщо погода підкаже, коли збирати капусту з грядки, то визначити найкращий день для квашення допоможе місячний календар. Багато дачників і фермерів орієнтуються на нього не лише під час висаджування та збирання врожаю, а й для кулінарних заготовок.

Місячні фази і секрети хрусткої капусти

Вважається, що найсприятливіші дні для квашення — фаза Місяця, що зростає. Під час повного Місяця капусту квасити не рекомендують: за досвідом господинь, вона в цей період виходить м’якою і занадто кислою.

2025 року осінні повні Місяці припадають на:

7 жовтня;

5 листопада;

5 грудня.

У ці дні і декілька після них краще «відкласти ножі».

Щоб отримати традиційний хрускіт і ідеальну кислоту, варто чекати 5–6 днів після нового Місяця. Зростальний Місяць вважається оптимальним часом для маринадів і засолок.

Ідеальні дати квашення восени і взимку 2025 року

27–28 вересня;

22–23 і 27–28 жовтня;

23–24 листопада;

25–26 грудня.

А що робити з підмороженою капустою

Цьогорічні заморозки прийшли несподівано після теплої погоди, тож дехто міг пропустити момент збирання. Підморожені кочани не варто викидати — їх можна і навіть варто квасити. Одноразове підмерзання не погіршує корисні властивості овоча.

Єдиний мінус — така капуста може бути менш хрусткою, але ферментація відбуватиметься швидше. Тому її краще використовувати для швидкого споживання, а не для тривалого зберігання.

Найпоширеніші помилки під час квашення

Неправильна ємність. Алюмінієві каструлі чи банки не підходять: метал реагує з кислотою, капуста стає гіркою і тьмяною. Сорт капусти. Для квашення підходять щільні, зрілі кочани пізніх сортів. Недозрілі з темно-зеленим листям не дадуть хрусткого результату. Сіль. Використовуйте кам’яну сіль середнього або великого помолу, не йодовану. Йод пригнічує молочнокисле бродіння, капуста потемніє і стане м’якою.

Правильна дата, правильний сорт і правильна сіль — і ваша квашена капуста буде хрусткою, ароматною та корисною всю зиму.