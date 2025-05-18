Названо ідеальні стрижки для жінок зрілого віку: зачіски, які пасують абсолютно всім

Які ідеальні стрижки для жінок за 60 / © Freepik

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Модні експерти не рекомендують жінкам кардинально змінювати образ чи вдаватися до пластичних операцій. За словами стилістів, правильно підібраної стрижки буде досить, щоб омолодитися та підкреслити свою індивідуальність. Під час вибору зачіски ключовими критеріями мають стати тип волосся, форма обличчя і спосіб життя. Можна показати своєму перукарю фотографії зі схожою текстурою волосся й овалом обличчя, це допоможе вам отримати бажаний результат. Експерти назвали чотири стрижки, які ідеально підійдуть жінкам зрілого віку.

Об’ємна піксі

Які ідеальні стрижки для жінок за 60

Така стрижка для рішучих та впевнених у собі жінок, які хочуть завжди мати ідеальний вигляд, не витрачаючи купу часу та зусиль на укладання волосся. За рахунок багатошаровості стрижка гарно тримає об’єм і форму, а також омолоджує років на 10. Її абсолютно не треба укладати, достатньо висушити волосся феном і воно ляже у правильну структуру.

Бічі боб

Які ідеальні стрижки для жінок за 60 / © Mixnews

Волосся у такій стрижці має одночасно охайний і трохи розтріпаний вигляд. Зачіска підійде для тих жінок, які мають неслухняне волосся. Завдяки текстурованим пасмам і багатошаровості локони набудуть візуальної густоти та об’єму, що особливо актуально для власниць тонкого волосся.

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Об’ємний лоб

Які ідеальні стрижки для жінок за 60

Лоб — це подовжений боб, який можна робити на волосся середньої довжини. Завдяки техніці стрижки, пасма набувають текстури та здорового сяяння. Щоб надати волоссю пишності, можна користуватися легким мусом і кремом, наносячи засоби на вологе волосся.

Спанкі кроп

Які ідеальні стрижки для жінок за 60 / © Mixnews

Це різновид піксі із рваними пасмами. Така стрижка візуально омолоджує одразу на десять років і робить загальний образ легким і грайливим. До того ж, вона абсолютно не потребує укладання, адже волосся лягає у правильну форму одразу після миття. Також зачіска видовжує обличчя та прибирає важкість у нижній зоні, тому підійде для власниць круглого чи квадратного типу лиця.