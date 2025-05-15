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Названо ідеальні стрижки, які довго тримають форму і не потребують укладання
Стилісти радять під час вибору стрижки враховувати кілька ключових моментів: тип обличчя, структуру та довжину волосся. Лише так можна вибрати ідеальну зачіску для себе, яка увиразнюватиме красу й робитиме загальний образ досконалим.
Є такі стрижки, які тримають форму упродовж багатьох місяців і зовсім не потребують укладання. Тому це просто знахідка для сучасних жінок, які мають обмаль часу на відвідування перукарні та маніпуляції з укладанням неслухняних локонів. Ці стрижки не так давно увірвалися в тренди, але не збираються покидати модний олімп ще дуже довго. До того ж зачіски мають омолоджувальний ефект і роблять волосся візуально густішим, тому від них самі переваги.
Біксі
Така стрижка на коротке волосся — це справжній порятунок для сучасної ділової жінки, яка прагне мати ефектний образ. Зачіска допоможе навіть дуже тонкому та рідкому волоссю мати густіший та здоровіший вигляд. Текстуровані пасма зачіски лягають у правильну форму одразу після миття, тому їх не треба укладати. А техніка багатошаровості надає волоссю екстраординарного об’єму. Біксі пасуватиме всім жінкам без винятку, має омолоджувальний ефект, тому зробить загальний аутфіт легким і грайливим. Зачіску не треба часто оновлювати, раз на пів року буде достатньо.
Овальний боб
Ця стрижка має класичні лінії боба, але адаптована до сучасних тенденцій легкості та елегантності. Вона підходить до будь-якого типу обличчя та структури волосся. Овальний боб має м’які вигини, які вишукано обрамляють обличчя, увиразнюючи вилиці та прибираючи важкість у зоні підборіддя. Заокруглені краї зачіски створюють стильний, трохи недбалий вигляд, однак лінії зрізу можна робити більш чіткими. Стрижка має омолоджувальний ефект і зовсім не потребує укладання. Достатньо збити локони руками — і ваш досконалий образ готовий. До того ж зачіску не треба часто оновлювати, вона добре тримає форму до восьми місяців.