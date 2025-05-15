Названо ідеальні стрижки, які довго тримають форму і не потребують укладання

Які стрижки не потребують укладання / © Freepik

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Є такі стрижки, які тримають форму упродовж багатьох місяців і зовсім не потребують укладання. Тому це просто знахідка для сучасних жінок, які мають обмаль часу на відвідування перукарні та маніпуляції з укладанням неслухняних локонів. Ці стрижки не так давно увірвалися в тренди, але не збираються покидати модний олімп ще дуже довго. До того ж зачіски мають омолоджувальний ефект і роблять волосся візуально густішим, тому від них самі переваги.

Біксі

Які стрижки не потребують укладання / © Freepik

Така стрижка на коротке волосся — це справжній порятунок для сучасної ділової жінки, яка прагне мати ефектний образ. Зачіска допоможе навіть дуже тонкому та рідкому волоссю мати густіший та здоровіший вигляд. Текстуровані пасма зачіски лягають у правильну форму одразу після миття, тому їх не треба укладати. А техніка багатошаровості надає волоссю екстраординарного об’єму. Біксі пасуватиме всім жінкам без винятку, має омолоджувальний ефект, тому зробить загальний аутфіт легким і грайливим. Зачіску не треба часто оновлювати, раз на пів року буде достатньо.

Овальний боб

Які стрижки не потребують укладання / © Instagram

Ця стрижка має класичні лінії боба, але адаптована до сучасних тенденцій легкості та елегантності. Вона підходить до будь-якого типу обличчя та структури волосся. Овальний боб має м’які вигини, які вишукано обрамляють обличчя, увиразнюючи вилиці та прибираючи важкість у зоні підборіддя. Заокруглені краї зачіски створюють стильний, трохи недбалий вигляд, однак лінії зрізу можна робити більш чіткими. Стрижка має омолоджувальний ефект і зовсім не потребує укладання. Достатньо збити локони руками — і ваш досконалий образ готовий. До того ж зачіску не треба часто оновлювати, вона добре тримає форму до восьми місяців.

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