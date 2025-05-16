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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
536
Час на прочитання
2 хв

Названо ідеальний колір для фарбування волосся: сивини не буде видно навіть під мікроскопом

Якщо ви бажаєте замаскувати сивину й заодно оновити свій образ, то фарбування локонів у правильний колір стане ідеальним рішенням.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який колір ідеально зафарбовує сивину

Який колір ідеально зафарбовує сивину / © www.freepik.com/free-photo

Найпростіший спосіб омолодитися та освіжити свій загальний образ — це змінити колір волосся. Особливо це актуально, якщо з’явилася перша сивина або відросли корені. Стилісти й колористи радять обирати відтінок, який ідеально замаскує сивину і надасть локонам здорового природного сяяння.

Який трендовий колір волосся, що ідеально зафарбовує сивину: поради експертів

Який колір ідеально зафарбовує сивину / © www.freepik.com/free-photo

Який колір ідеально зафарбовує сивину / © www.freepik.com/free-photo

Тренди травня 2025 року пропонують багатогранні натуральні відтінки, які створюють візуальний об’єм і природнє сяяння. Одним з найпопулярніших відтінків вважається «теплий мускат». Цей колір поєднує в собі світлий каштан, золотисту пшеницю і легкий попелястий відтінок.

Який колір ідеально зафарбовує сивину / © www.freepik.com/free-photo

Який колір ідеально зафарбовує сивину / © www.freepik.com/free-photo

«Теплий мускат» не лише освіжає обличчя і прибирає ознаки втоми, а й чудово маскує сивину навіть на відрослих коренях. Це досягається завдяки глибині кольору та правильному поєднанню теплих і холодних пігментів, що робить сиве волосся менш помітним. Волосся, в якому є сивина, матиме природний колір, зачіска збереже форму та об’єм.

Який колір ідеально зафарбовує сивину / © www.freepik.com/free-photo

Який колір ідеально зафарбовує сивину / © www.freepik.com/free-photo

Експерти наголошують, що вкрай важливо вибирати той відтінок, який пасуватиме до тону вашої шкіри. А попелясто-медові тони, до яких належить «теплий мускат» — це ідеальний вибір, тому що вони універсальні і пасують жінкам з різним кольором шкіри й очей. Ці відтінки ідеально підходять для теплої пори року, коли хочеться відчуття легкості й комфорту. Окрім того, «теплий мускат» не вигорає на сонці, на відміну від світлих чи платинових відтінків.

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