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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
628
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1 хв

Названо імена чоловіків, які люблять випити: їм варто бути обережними з алкоголем

Такий рейтинг імен часто використовується у гумористичному контексті, народних прикметах і піснях.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хто з чоловіків полюбляє випити зайвого

Хто з чоловіків полюбляє випити зайвого / © www.freepik.com/free-photo

Деякі чоловічі імена з часом «обростають» стереотипами та асоціаціями. Один із них — потяг до алкоголю. Хоча звички не визначаються лише ім’ям, народна мудрість, жарти, байки і навіть статистика можуть створити доволі чіткі образи. Розповідаємо, з ким із чоловіків найчастіше асоціюють любов до чарки.

Чоловіки з якими іменами полюбляють хильнути зайвого

  • Віктор відомий своїм товариським характером, тому часто опиняються в центрі будь-якого товариства. Чоловіки з цим іменем не проти посидіти з друзями, а чарка за знайомство чи за зустріч для них є звичною справою.

  • Олександр. Це ім’я доволі поширене, а тому й асоціацій багато. В народі побутує думка, що Сашко — душа компанії, а значить, перший за столом. Чоловіки з цим ім’ям люблять гучні застілля, де кожен їхній тост перетворюється на міні-спектакль.

  • Іван. Це чоловіче ім’я асоціюється з простотою та деякою наївністю. Часто в анекдотах чи приказках саме Іван наливає, п’є та співає. До того ж, це одне з найдавніших імен, а традиції, як відомо, мають потужну силу.

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