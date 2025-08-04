Названо імена чоловіків, які люблять випити: їм варто бути обережними з алкоголем

Деякі чоловічі імена з часом «обростають» стереотипами та асоціаціями. Один із них — потяг до алкоголю. Хоча звички не визначаються лише ім’ям, народна мудрість, жарти, байки і навіть статистика можуть створити доволі чіткі образи. Розповідаємо, з ким із чоловіків найчастіше асоціюють любов до чарки.

Віктор відомий своїм товариським характером, тому часто опиняються в центрі будь-якого товариства. Чоловіки з цим іменем не проти посидіти з друзями, а чарка за знайомство чи за зустріч для них є звичною справою.

Олександр. Це ім’я доволі поширене, а тому й асоціацій багато. В народі побутує думка, що Сашко — душа компанії, а значить, перший за столом. Чоловіки з цим ім’ям люблять гучні застілля, де кожен їхній тост перетворюється на міні-спектакль.