Названо ключовий фактор для досягнення успіху: і це не важка робота чи високий інтелект

Для кожної людини успіх має своє значення. Для когось – це велика родина, де кілька діточок, для інших – багато грошей чи власний бізнес. А хтось вважає себе успішним, бо нікому нічого не винен. Психологи говорять, що немає значення, що ми вважаємо успіхом, однак є ключовий фактор, який допомагає його досягнути й утримати.

Що відіграє ключову роль у досягненні успіху

Експерти переконують, що психічне та емоційне здоров'я – це головний фактор, який визначає здатність людини не лише досягати успіху, а й зберегти його у своєму житті.

Тут варто розуміти, що психічне здоров’я – це не лише відсутність захворювань чи розладів. Це також той стан, у якому ми можемо ефективно взаємодіяти із зовнішнім світом. Його називають ресурсним чи піднесеним. Лише тоді, коли нам емоційно комфортно, ми здатні навіть гори звернути, щоб домогтися свого. Коли всередині нас панує гармонія, все вдається легко та швидко, здається, що сам всесвіт на нашому боці.

Тому психологи рекомендують у першу чергу звертати увагу саме на психічне здоров’я. Яке є ключовим у досягненні успіху, швидкій адаптації до постійних змін у різних сферах нашого життя – кар’єрі, комунікаціях та особистих стосунках.

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