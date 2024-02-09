Названо копійчаний напій, який лікує всі хвороби у людей зрілого віку

Кефір вкрай корисний для всіх людей після 50 років. Лікарі пояснюють, що з віком функції організму сповільнюються, йому потрібна додаткова підтримка. І кефір здатен із цим упоратися на відмінно. За рахунок вмісту корисних бактерій напій позитивно впливає на здоров’я кишківника, серцево-судинної системи та підвищення імунітету. Корисні бактерії та пробіотики напою здатні боротися з патогенними захворюваннями. Розповідаємо, яка користь кефіру для загального здоров’я нашого організму і кому його вживати не слід.

Яка користь кефіру для організму

Покращення мікрофлори кишківника. Якщо мікрофлора кишечника збалансована, то вона забезпечує 80% загального імунітету організму. А кефір здатен покращити баланс корисних бактерій і зміцнити імунну систему. Бо цей напій містить аж 50 корисних мікроорганізмів, які також впливають на травлення, знижують холестерин, сприяють виробленню вітамінів.

Якщо мікрофлора кишечника збалансована, то вона забезпечує 80% загального імунітету організму. А кефір здатен покращити баланс корисних бактерій і зміцнити імунну систему. Бо цей напій містить аж 50 корисних мікроорганізмів, які також впливають на травлення, знижують холестерин, сприяють виробленню вітамінів. Потужна протимікробна дія. Пробіотичні бактерії, які містяться в напої, здатні запобігати утворенню та розмноженню шкідливих мікроорганізмів у кишечнику. Саме вони провокують такі захворювання, які кандидоз, інші грибкові хвороби, захворювання сечовивідної системи, часті ГРВІ.

Пробіотичні бактерії, які містяться в напої, здатні запобігати утворенню та розмноженню шкідливих мікроорганізмів у кишечнику. Саме вони провокують такі захворювання, які кандидоз, інші грибкові хвороби, захворювання сечовивідної системи, часті ГРВІ. Зміцнення кісток і профілактика остеопорозу. Кефір – це потужне джерело фосфору, калію й вітаміну К2, який сприяє засвоєнню кальцію. Тому напій запобігає розвитку остеопорозу і дефіциту кальцію. Його варто включити в раціон усім, кому за 50, вагітним жінкам, підліткам і тим, хто має дефіцит кальцію. Але варто вживати кефір, що має жирність 2,5-3,5%, інший не принесе жодної користі для кісткової тканини.

Кефір – це потужне джерело фосфору, калію й вітаміну К2, який сприяє засвоєнню кальцію. Тому напій запобігає розвитку остеопорозу і дефіциту кальцію. Його варто включити в раціон усім, кому за 50, вагітним жінкам, підліткам і тим, хто має дефіцит кальцію. Але варто вживати кефір, що має жирність 2,5-3,5%, інший не принесе жодної користі для кісткової тканини. Нормалізація рівня цукру в крові. Цей напій не зашкодить людям, які хворіють на діабет ІІ типу. Кефір хоч і має цукри у складі, проте здатен нормалізувати рівень цукру і знижує ризики захворювання на діабет.

Цей напій не зашкодить людям, які хворіють на діабет ІІ типу. Кефір хоч і має цукри у складі, проте здатен нормалізувати рівень цукру і знижує ризики захворювання на діабет. Користь для серцево-судинної системи. Кефір містить вітамін К2, що нівелює ризики утворення тромбів. А полісахариди, що містяться в напої, здатні унормувати артеріальний тиск і рівень холестерину в крові. Тому кефір може протистояти багатьом серцево-судинним захворюванням.

Кому не можна пити кефір

Не варто пити кефір на "голодний" шлунок, бо він здатен пошкодити його слизову оболонку. І худнути на кефірній дієті також вкрай небезпечно для здоров’я шлунково-кишкового тракту.

Напій не можна пити тим людям, що мають підвищену кислотність шлунку, він може спровокувати гастрит.

Лікарі не радять кефір хворим на виразку шлунку, панкреатит і хвороби дванадцятипалої кишки.

Не слід пити більше 250 мл напою на день, для дорослої людини цієї норми буде цілком достатньо.

Читайте також:

Не можна, а навіть треба: які види м’яса корисно їсти, якщо вам за 50

Який напій омолоджує та робить шкіру щільною і зволоженою: ви будете здивовані

Їжте, поки гаряче: 5 продуктів, які не можна вживати остиглими