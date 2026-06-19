Названо корисний шоколад для серця й мозку: його обов’язково треба включити до свого раціону

Який найкорисніший шоколад для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

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Більшість людей сприймає шоколад лише як десерт, однак деякі його види можуть приносити організму реальну користь. Експерти у сфері харчування дедалі частіше називають одним із найцінніших продуктів темний шоколад із вмістом какао не менше 85%. Саме він містить максимум корисних речовин і водночас залишається доступним, його можна купити в кожному супермаркеті.

Чому саме шоколад із 85% какао вважають найкращим

На відміну від молочного шоколаду, де значну частину складу займають цукор, сухе молоко та різноманітні добавки, темний шоколад на 85% складається з продуктів какао-бобів.

Саме какао містить найбільшу кількість природних антиоксидантів — флавоноїдів. Ці речовини допомагають боротися з окислювальним стресом, який прискорює старіння клітин та негативно впливає на серцево-судинну систему.

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Чим вищий вміст какао, тим більше таких корисних сполук міститься в плитці.

Неочікувана користь для серця та судин

Численні дослідження показують, що помірне споживання якісного темного шоколаду може позитивно впливати на стан судин. Флавоноїди сприяють покращенню кровообігу та підтримують еластичність судинних стінок. Завдяки цьому організм ефективніше забезпечується киснем, а серцю легше виконувати свою роботу.

Саме тому невелику кількість темного шоколаду часто включають до раціону ті люди, які дотримуються принципів здорового харчування.

Допомагає мозку працювати активніше

Ще однією перевагою продукту є його вплив на когнітивні функції. Какао містить природні стимулятори — теобромін та невелику кількість кофеїну. Вони допомагають покращити концентрацію уваги, підвищують працездатність та сприяють ясності мислення.

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Багато людей помічають, що кілька шматочків якісного темного шоколаду допомагають швидше зосередитися під час роботи або навчання.

Менше цукру — більше користі

Однією з головних причин, чому дієтологи радять саме шоколад з умістом какао 85%, є низька кількість цукру.

У молочних плитках його може бути більше половини від загальної маси продукту. У темному шоколаді цей показник значно нижчий, тому він не викликає таких різких стрибків рівня глюкози в крові.

Крім того, насичений смак дозволяє швидше відчути задоволення та не переїдати.

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Який шоколад купувати в магазині

Під час вибору продукту варто уважно читати склад. У якісному шоколаді серед перших інгредієнтів повинні бути:

какао терте;

какао-масло;

невелика кількість цукру;

натуральна ваніль або ванільний екстракт.

Чим коротший список інгредієнтів, тим краще. Варто уникати плиток із великою кількістю ароматизаторів, пальмової олії та штучних добавок.

Скільки можна їсти без шкоди

Навіть найкорисніший шоколад залишається досить калорійним продуктом. Фахівці рекомендують обмежуватися 20-30 грамами на день. Такої кількості достатньо, щоб отримати корисні речовини та насолодитися смаком без надлишку калорій.

Найкраще вживати шоколад у першій половині дня або як корисний перекус між основними прийомами їжі.

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