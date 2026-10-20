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Названо країни, в яких не їдять картоплю: що додають до страв натомість
Головна причина відсутності картоплі в раціоні — природні умови, історія сільського господарства та кулінарні традиції, які передаються між поколіннями. У різних країнах сформувалися власні способи оброблення продуктів, рецепти та звичні поєднання смаків.
Картопля давно стала звичним продуктом для українців: її варять, запікають, смажать і додають до супів. Проте в різних куточках світу основу щоденного раціону становлять зовсім інші продукти. У країнах Азії найчастіше обирають рис, у багатьох регіонах Африки — маніок, ямс і банани плантейн, а в Мексиці традиційно використовують кукурудзу. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН — FAO, пояснює, що основні продукти харчування залежать від клімату, місцевого землеробства та кулінарних традицій.
Які продукти замінюють картоплю в різних країнах
Японія: рис замість звичного гарніру. У японській кухні рис посідає особливе місце. Його подають до риби, м’яса, овочів і морепродуктів, використовують для приготування суші, рисових кульок оніґірі та різноманітних страв у мисці. На відміну від української кухні, де картопля часто стає основою обіду, у Японії цю роль у багатьох традиційних стравах виконує рис. Водночас картоплю японці також їдять — зокрема, у карі та домашніх тушкованих стравах.
Китай: рис і локшина. У багатьох південних регіонах Китаю основним гарніром є рис, а в північних традиційно поширеніші пшеничні продукти: локшина, парові булочки та пельмені. Рис подають із м’ясом, рибою, овочами й соусами, а локшину використовують у супах і гарячих стравах. Тож картопля тут не відіграє такої універсальної ролі, як у харчуванні українців, хоча її також активно використовують у кулінарії.
Мексика: кукурудзяні коржі замість картоплі. Мексиканська кухня неможлива без кукурудзи. З неї готують тортильї, тамале та інші традиційні страви. Кукурудзяні коржі використовують як основу для тако, подають із квасолею, м’ясом, овочами та різноманітними соусами. Водночас важливе місце в раціоні займають рис і бобові. Картопля в Мексиці також доступна, але не є головним традиційним гарніром.
Гана: маніок, ямс і плантейн. У західноафриканській країні Гана поширені страви з маніоку, ямсу та бананів плантейн — різновиду бананів, які зазвичай готують перед споживанням. Маніок перетирають і ферментують для приготування традиційних продуктів, зокрема фуфу, а ямс варять, смажать або розминають. Плантейн також смажать чи варять і подають до м’яса, риби та гострих соусів. Ці продукти забезпечують значну частину вуглеводів у традиційному раціоні багатьох жителів регіону.
Уганда: банани плантейн як основа страв. В Уганді популярна матоке — страва з бананів плантейн, які готують на парі або варять, а потім розминають. Її подають із м’ясними, овочевими чи бобовими соусами. Для багатьох родин такі банани є важливим джерелом енергії та звичним гарніром. Крім них, в Уганді їдять кукурудзу, рис, маніок і батат.