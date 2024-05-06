Названо легкий спосіб, як жінкам позбутися комплексів і стати впевненими в собі

Канадські вчені провели дослідження, в якому взяли участь жінки віком від 24 до 43 років. Після тижневого експерименту учасниці визнали, що їхня самооцінка та впевненість у собі підвищилася в рази. Розповідаємо, як підвищити свою самооцінку, не докладаючи до цього особливих зусиль.

Як швидко і без жодних зусиль підвищити свою самооцінку

Психологи з Йоркського університету в Канаді провели експеримент. Учасниць розділили на дві групи, першій групі упродовж 7 днів заборонялося користуватися соціальними мережами. Друга група, як і раніше, користувалася Instagram, Facebook, Twitter тощо.

На початку дослідження кожна із жінок заповнила анкету, де було зібрано дані стосовно їхньої самооцінки, відчуттів та впевненості в собі. Через 7 днів після експерименту учасниці знову заповнили анкети, в яких відповіли на ті ж самі запитання. Проаналізувавши дані до та після експерименту, психологи виявили, що жінки, які не користувалися соцмережами упродовж семи днів, стали оцінювати себе значно вище, ніж раніше. Вони були задоволені своїм зовнішнім виглядом, почувалися значно краще, ніж ті, у яких був вільний доступ до соціальних мереж.

Науковці пов’язують такі зміни з тим, що в соціальних мережах ідеалізують стандарти краси, яких насправді не існує. Тому дівчата, порівнюючи себе одна з одною, комплексують, самооцінка падає, їм не подобаються їхні риси обличчя, власне тіло тощо.

Тому психологи зробили висновки, що відмова від соціальних мереж допоможе в рази підняти самооцінку і стати більш упевненими в собі. Оскільки, замість того, щоб гортати стрічку й комплексувати, жінки почнуть більше уваги приділяти собі, гулятимуть, зустрічатимуться з друзями, займатимуться спортом, саморозвитком тощо. Завдяки цьому їхнє ментальне здоров’я та фізична форма лише покращуватимуться.

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