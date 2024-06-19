Названо п'ять модних кольорів для фарбування волосся на літо 2024: фото актуальних трендових відтінків

Кожна пора року надихає на зміни, насамперед, це стосується літа, яке завжди дивує нас різноманітними тенденціями. Як зазначає знаменита колористка Трейсі Каннінгем: "Сонце вийшло, і ми запалюємо світло, починаючи з верхівки нашого волосся". Можна змінити одяг, макіяж, нігті. Але саме колір волосся визначить наш образ. Літо — найкращий період для зміни свого іміджу.

"Тенденції кольору волосся 2024 року є дещо консервативнішими та природнішими, ніж ми бачили", зазначають стилісти

Модні кольори волосся літа-2024

Масляно-кремовий блонд

Барбі-тренд був основним минулого літа — яскраву Барбі можна було побачити скрізь. Попри те, що цього року білявка Барбі досі має своїх прихильників в певних колах, відтінок блонду зміщується у бік кольору вершкового масла. Традиційний теплий золотистий вигляд білявки збивається на декілька щаблів, отримуючи приглушений, привабливий колір.

Модні кольори волосся

Каштаново-грибний колір

Якщо ви думаєте, що каштановому волоссю не місце в літню погоду, то це просто тому, що ви ще не зустрічали коричневий колір з грибним відтінком. Стилісти назвали такий колір фарбування "грибним", адже колір поступово світлішає до кінчиків. За словами перукаря Чаза Діна, "м’який та реалістичніший грибний коричневий" колір прийшов на заміну димчастим, сірим відтінкам.

Модні кольори волосся 2024

Кольорова пастель

Далекий від природного, наприклад, синій колір волосся існує вже деякий час і в багатьох різних перевтіленнях. Однак влітку 2024 року неприродні кольори волосся отримають пом’якшений варіант, який називають приглушеними або вицвілими пастелями. Домінуватимуть, за словами Річі Кандасамі, "м’які відтінки, такі як лавандовий, персиковий і блакитний".

Модні кольори волосся

Підсмажений горіх

На зміну кориці, яка була в трендах кольорів волосся восени 2023 року, прийшов колір підсмаженого горіха-пекана. Він має затишну привабливість, але його яскравість робить його ідеальним вибором для літа. Поєднуйте його з модним коротким волоссям.

Модні кольори волосся 2024

М'який чорний колір

Колористи пропонують не боятися чорного волосся на літо. Колористка Мерая Джозеф пропонує додати до кольору блиску, оскільки без нього колір швидше вимиватиметься.

Модні кольори волосся 2024

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