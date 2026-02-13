Названо найактуальнішу коротку стрижку для жінок за 50: ідеальний варіант, що омолоджує

Soft pixie

Якщо минулий рік був присвячений бобу, то у 2026 році на пік популярності повертаються короткі зачіски. Головним трендом стає софт піксі (soft pixie) — м’якша та жіночніша варіація класичної стрижки, яка ідеально підходить для омолодження образу без радикальних втручань.

Що являє собою софт піксі

На відміну від традиційного варіанту з різкими лініями, софт піксі базується на текстурних шарах та об’ємі. Основні риси зачіски — це плавні переходи, легкі пасма біля обличчя та бічний проділ. Такий підхід створює ілюзію густого волосся та виглядає дуже романтично. Прикладом для наслідування у цьому стилі свого часу були Одрі Хепберн та принцеса Діана, а сьогодні цей образ вдало адаптують сучасні зірки.

Одрі Хепберн

Чому зачіска має омолоджуючий ефект

Стрижка візуально відкриває шию та підкреслює очі, створюючи ефект ліфтингу. М’які лінії прибирають зайву суворість, яка часто додає віку. Це робить софт піксі особливо затребуваною серед жінок після п’ятдесяти років. Додатковою перевагою є легкість у догляді: щоденна укладка за допомогою невеликої кількості стайлінгу займає не більше десяти хвилин.

Софт пикси

Кому варто обрати цю стрижку

Завдяки можливості змінювати деталі, зачіска пасує майже кожному типу обличчя. Для круглого обличчя краще додати об’єму на маківці, а для гострих рис — використати м’який чубчик. Вона однаково добре виглядає на тонкому волоссі, додаючи йому густоти, та на кучерявому, якщо правильно підібрати форму пасом.

М’який піксі

Варіації для сміливих

Для тих, хто не готовий до ультракороткої довжини, існують перехідні варіанти, як-от лонг піксі або біксі — суміш боба та піксі. Вони зберігають зручність короткої стрижки, але залишають більше простору для маневрів із довжиною на маківці.

Бикси

Як укладати soft pixie

Найпростіший спосіб укладання софт піксі полягає у природному сушінні волосся. Достатньо нанести спеціальний крем для блиску або розгладжувальну олію на вологі пасма і дати їм висохнути самостійно. Це дозволяє приборкати неслухняне волосся та підкреслити його природну текстуру без зайвих зусиль.

Для створення більш вишуканого образу в стилі дев’яностих років можна скористатися гелем для стайлінгу. Його наносять на подовжені верхні пасма, щоб досягти ефекту вологого волосся. Такий метод допомагає надійно зафіксувати форму та надати зачісці особливого глянцевого сяйву.