Названо найбільш недооцінений молочний продукт, який необхідно їсти якомога частіше

Цей м'який сир, виготовлений із молока овець, кіз, корів і навіть молока буйволиць. Відмінна риса продукту в тому, що його роблять із сироватки, яка залишилася від виробництва інших сирів.

Це рикота — італійський свіжий сир, який виготовляється упродовж багатьох століть. Назва сиру походить від слова, що перекладається як "повторно приготований", адже саме така технологія його виробництва. Сироватку нагрівають, додають оцет або лимонний сік, щоб згорнути білки, а потім згусток відокремлюють від рідини через тонку тканину. Отриманий сир має білий колір, він м’який, злегка зернистий і солодкуватий на смак.

Чим корисний сир рикота для здоров’я

Сир рикота містить велику кількість білка, кальцію, вітамінів А та D, калію та інших корисних речовин для здоров’я. Він має менше жиру й натрію, ніж інші види сиру, тому стане відмінним продуктом для тих, хто хоче схуднути і стежить за спожитими калоріями.

Оскільки рикота — це свіжий сир, виготовлений із сироватки, він значно легший для перетравлення, ніж інші сири.

Рикота містить значну кількість фосфору, тому лікарі рекомендують вживати цей сир дітям та жінкам у період менопаузи для зміцнення кісткової тканини. Також у цьому молочному продукті міститься вітамін В12. Цей вітамін рідко зустрічається у продуктах, він вкрай важливий для належної роботи серцево-судинної системи та здоров’я мозку. Сир також допомагає підтримувати емоційну рівновагу за рахунок вмісту вітамінів групи В.

Що готують із сиру рикота

Сир рикота може надати страві кремової текстури та м’якого смаку, тож його використовують для приготування як солодких, так і солоних страв. Сир додають до пасти, лазаньї та равіолі. З рикотою готують десерти, зокрема чизкейк і тірамісу. Сир можна використовувати як начинку для млинців та французьких тостів. З рикоти роблять соуси та намазки, також додають у салати та навіть смузі.

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