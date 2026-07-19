Названо найбільш недооцінену рибу: смачна, недорога й корисніша за лосось, оселедець і скумбрію

Яка найкорисніша риба для здоров’я / © Pixabay

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Коли мова заходить про корисну рибу, більшість людей одразу згадує лосось, скумбрію чи оселедець. Однак дієтологи дедалі частіше звертають увагу на ще один продукт, який коштує значно дешевше, має чудовий смак і за вмістом багатьох поживних речовин не поступається популярним видам риби. Йдеться про сардини. Ця невелика морська риба часто залишається поза увагою покупців, хоча містить велику кількість білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів і мінералів, необхідних для здоров’я серця, мозку, кісток та імунної системи.

Чому сардини вважають однією з найкорисніших риб

Сардини належать до жирних сортів морської риби, але містять значно менше ртуті, ніж великі хижі види. Це пояснюється їхнім невеликим розміром і коротким життєвим циклом.

Крім того, сардини багаті на легкозасвоюваний білок, який допомагає підтримувати м’язову масу, швидше відновлювати організм після фізичних навантажень і довше відчувати ситість.

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Джрело цінних омега-3

Однією з головних переваг сардин є високий вміст омега-3 жирних кислот.

Вони сприяють нормальній роботі серця та судин, допомагають підтримувати здоровий рівень холестерину, позитивно впливають на роботу головного мозку й можуть зменшувати хронічні запальні процеси в організмі.

Регулярне вживання жирної морської риби також пов’язують із нижчим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Корисні для кісток і зубів

Якщо сардини вживають разом із м’якими кісточками, організм отримує значну кількість кальцію та фосфору. Саме ці мінерали необхідні для підтримання міцності кісток і зубів, а також нормальної роботи м’язів.

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Тому сардини можуть стати гарним доповненням до раціону людей старшого віку, жінок після менопаузи та всіх, хто хоче зміцнити кісткову тканину.

Багато вітаміну D

Сардини належать до небагатьох натуральних продуктів, що містять вітамін D. Він допомагає організму засвоювати кальцій, підтримує імунітет, бере участь у роботі нервової системи та необхідний для здоров’я кісток.

Особливо актуальним цей продукт є в холодний період року, коли люди отримують менше сонячного світла.

Вітамін B12 і залізо

У сардинах міститься багато вітаміну B12, який бере участь у кровотворенні та підтримує нормальне функціонування нервової системи.

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Також ця риба є джерелом заліза, селену, йоду та інших мікроелементів, необхідних для нормальної роботи організму.

Чим сардини кращі за дорожчу рибу

На відміну від багатьох дорогих видів риби, сардини залишаються доступними за ціною. Вони не поступаються за поживною цінністю, а іноді навіть перевершують деякі популярні сорти за вмістом кальцію, вітаміну D та омега-3.

Ще одна перевага полягає в тому, що сардини зазвичай не накопичують великої кількості важких металів, що робить їх безпечнішими для регулярного споживання.

Як найкраще вживати сардини

Найбільшу користь приносять свіжі, запечені або приготовані на парі сардини.

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Консервовані сардини також можуть бути хорошим вибором, якщо вони зберігаються у власному соку або мають простий склад без великої кількості солі та штучних добавок.

Їх можна додавати до салатів, пасти, овочевих страв, сендвічів або подавати разом із відвареною картоплею та зеленню.

Кому варто включити сардини до раціону

Фахівці рекомендують звернути увагу на цю рибу людям, які хочуть підтримати здоров’я серця, зміцнити кістки, покращити роботу мозку або збільшити споживання корисних жирів.

Сардини також стануть чудовим вибором для тих, хто прагне харчуватися збалансовано, але не хоче витрачати великі суми на дорогі морепродукти.

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