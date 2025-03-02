Названо найголовнішу цінність, яку треба берегти щосили: це не здоров’я, не кохання і не гроші

У віршах Омара Хаяма – великого перського поета, досить часто зустрічаються роздуми про справжню цінність успіху й багатства, а також про ту плату, яку людина за це віддає.

Чотиривірші перського поета, математика, філософа й мудреця упродовж віків полонять читачів своєю глибиною та мудрістю. Омар Хаям піднімає теми сенсу буття, щастя, любові й успіху. В одному з таких рубаї мудрець роздумує над питанням ціни, яку людина сплачує за свій успіх. Поет нагадує про неминучі втрати на шляху до великих досягнень:

"Ну, припустімо, що буде тобі й шана,

І бажань твоїх виконання прийде,

Де ж старих друзів ти і юності час

Знайдеш у суєті, між почесних турбот?"

Мудрець майстерно підкреслює, що почесті та виконання бажань самі по собі не є ознакою щастя. Людина, охоплена жагою до успіху, влади і визнання, з часом усвідомлює, що в гонитві за цими благами втратила значно цінніші речі.

Йдеться про щиру дружбу, безтурботну юність і прості радісні миті життя. Ці втрати непоправні, бо жодні скарби світу не зможуть замінити тепло дружніх стосунків або легкість молодих років. Омар Хаям ненав'язливо підводить читачів до думки про те, що гонитва за матеріальними благами і визнанням часто відволікає людину від справжніх радощів, які роблять її по-справжньому щасливою.

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