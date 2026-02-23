Названо найгіршу у світі рибу, яку не можна їсти, але її продають у всіх супермаркетах

Яка найгірша риба у світі / © Freepik

Пангасіус — це саме той випадок, коли низька ціна та приваблива вітрина здатні ввести в оману навіть найдосвідченішого покупця. Біле філе, мінімум кісток, ніжний смак — усе має такий вигляд, ніби ця риба створена для домашньої кухні. Але за лаштунками виробництва пангасіуса приховується історія, яка змусила багатьох дієтологів назвати його однією з найгірших риб, доступних у продажу.

Чому пангасіус вважають небезпечним продуктом

Основна частина пангасіуса надходить з річки Меконг — однієї з найбільш забруднених водних артерій Азії. У її водах концентрація промислових відходів, важких металів, нафтопродуктів і побутового сміття давно перевищує міжнародні норми безпеки. Саме в цих умовах риба активно вирощується на фермах.

Пангасіус — всеїдна донна риба, яка вбирає у себе все, що перебуває у воді. Через це у філе нерідко фіксують залишки антибіотиків, гормональних стимуляторів, бактерій та важких металів. У деяких партіях, за даними незалежних перевірок, були виявлені речовини, які навіть після термічної обробки зберігають токсичність.

Умови вирощування, про які не говорять продавці

Щоб риба швидко набирала вагу, багато господарств використовують комбікорми низької якості та препарати, які стимулюють зростання. Щільність у басейнах настільки висока, що без антибіотиків уникнути епідемій практично неможливо. Це призводить до того, що у філе можуть залишатися сліди препаратів, які в ЄС та США заборонені до використання.

Водночас кінцевий споживач часто взагалі не має інформації, з якого господарства походить конкретна риба, адже на упакованні найчастіше пишуть лише «імпорт із В’єтнаму».

Чому пангасіус все одно продають у супермаркетах

Причина проста — низька собівартість і висока рентабельність. Пангасіус вирощують дуже швидко, у величезних обсягах, легко транспортують замороженим. Для торгових мереж це вигідний продукт: дешево закупити, дешево продати і не хвилюватися, що покупець відмовиться від філе без запаху та кісток.

Однак виробники рідко пояснюють, що приваблива ціна нерозривно пов’язана з умовами, які викликають серйозні сумніви щодо безпечності такої риби.

Чи можна їсти пангасіус і кому він особливо небажаний

Дієтологи однозначні: регулярно пангасіус їсти не варто. Людям із хронічними хворобами, дітям, вагітним та людям з ослабленим імунітетом така риба особливо не рекомендується.

Разова порція не завдасть шкоди, проте постійне вживання може призвести до накопичення токсичних речовин в організмі.

Чим замінити пангасіус

Якщо ви шукаєте недорогу білу рибу, краще вибрати:

хек;

тріску;

минтай;

морський окунь.

Ці види менш токсичні й зазвичай проходять суворіший рибний контроль.